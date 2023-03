Wrestlemania 39, incassi record, ecco quanto ha guadagnato la WWE

I 17,3 milioni di dollari incassati nel 2016 sono stati superati. La WWE ha comunicato che Wrestlemania 39 ha già battuto tutti i record. Con l’edizione che andrà in scena nelle notti di sabato 1 e domenica 2 aprile, infatti, i biglietti sono andati a ruba. Facciamo un po’ di conti in tasca alla World Wrestling Entertainment.

Wrestlemania 39 da record, quanto ha incassato?

Chi segue il calcio e guarda con curiosità ai guadagni che può generare ad esempio la Champions, rimarrà probabilmente stupito e storcerà il naso davanti agli incassi generati dal wrestling americano, il quale non è un vero e proprio sport. Il guadagno totale dell’evento lo si potrà verificare solo alla fine, quando oltre ai biglietti già venduti si sommeranno anche gli introiti della pay per View e naturalmente anche i guadagni relativi agli acquisti che i fans faranno sul luogo andando a comprare svariato merchandising. Il grande evento quest’anno si terrà al SoFi Stadium di Los Angeles, impianto che può ospitare ben 70 mila persone solo sugli spalti.

Il osto del biglietto varia dai 140 ai 177 dollari.

Considerando quindi una media di 159 euro a biglietto e un’affluenza che supererà i 100 mila spettatori, la WWE si aspetta un incasso che andrà ben oltre i 17 milioni generati dal precedente record del 2016. Wrestlemania 39 però sarà comunque un evento di intrattenimento come al solito ricco di ospiti. Ma non mancheranno anche le celebrità dello stesso mondo del wrestling, con grandi ritorni di personaggi ormai passati a Hollywood, come ad esempio John Cena. Ecco le parole di Triple H, ormai ex wrestler divenuto Executive Vice President:

“In quasi 40 anni, non abbiamo mai venduto così tanti biglietti per WrestleMania in così poco tempo. Con questi numeri da record, ci stiamo avviando verso il tutto esaurito con fan appassionati al SoFi Stadium per entrambe le serate”.

Quali match vedremo?

Insomma, chi pensava che la WWE stesse per dire addio ai grandi numeri, si sbagliava di grosso.

Single match per l’Undisputed WWE Universal Championship – Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

Single match per il WWE Smackdown Women’s Championship – Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley

Single match per il WWE Raw Women’s Championship – Bianca Belair (c) vs. Asuka

Single match per il WWE United States Championship – Austin Theory (c) vs. John Cena

Triple threat match per il WWE Intercontinental Championship – Gunther (c) vs. Drew McIntyre vs. Sheamus

Tag team match per l’Undisputed WWE Tag Team Championship – The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) (c) vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Hell in a Cell Match – Edge vs. Finn Balor

Men’s WrestleMania Showcase fatal four-way tag team match – Braun Strowman & Ricochet vs. The Viking Raiders (Erik & Ivar) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable & Otis)

Women’s WrestleMania Showcase fatal four-way tag team match – Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs. Natalya & Shotzi vs. Ronda Rousey & Shayna Baszler vs. one team TBD

Brock Lesnar vs. Omos (con MVP)

Seth Rollins vs. Logan Paul

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Lita, Becky Lynch & Trish Stratus vs. Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky)

Ma quali la card List di questo Meg evento che si svolgere come ormai consuetudine su due serate? Ecco i match in