WhatsApp lancia la novità per le videochiamate, ecco cosa si può fare ora

Ci siamo, ora l’app del gruppo Meta fa davvero sul serio. La novità per le videochiamate WhatsApp la trasforma di colpo in un grande competitor di altri social come Skype, Zoom e Google Meet. Ma di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

WhatsApp videochiamate, la grande novità

Ormai gli aggiornamenti per l’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea sono sempre più frequenti e gli sviluppatori stanno facendo di tutto per andare incontro alle esigenze degli utenti. La forza di WhatsApp è che è riuscita a raccogliere un bacino enorme di utenze, tanto da riuscire a vincere la concorrenza anche di altre app che consentono di avere opzioni migliori. Pensiamo ad esempio a Telegram. L’applicazione russa è senza dubbio molto più performante in tanti aspetti, ma il fatto che su WhatsApp poi trovare praticamente chiunque, spinge comunque gli internauti a utilizzare il social del gruppo Meta per messaggere con i propri contatti.

A dire il vero, negli ultimi anni l’app verde è riuscita a ridurre il gap e certe opzioni sono ormai disponibili anche nella chat in questione. Un altro step importante era quello di migliorare la funzione delle videochiamate. Ma in che modo? Di recente gli sviluppatori stanno sfornando aggiornamenti a ripetizione, cosa che ha permesso davvero a WhatsApp di fare il salto di qualità. La novità relativa le videochiamate però è quella che nessuno si aspettava. L’annuncio è arrivato direttamente da Mark Zuckerberg.

Nulla sarà più come prima

Il capo ha infatti annunciato che è in arrivo una nuova funzione per il sistema operativo Windows.

Pronte le videochiamate End to End, questo il grande annuncio di Mark Zuckerberg. Si tratta di un sistema crittografico che permette di tenere al sicuro le proprie conversazioni.

In sostanza, gli utenti WhatsApp potranno avviare videochiamate protette fino a un massimo di 8 persone sul proprio device. Le chiamate audio potranno invece arrivare fino a 32 persone e risulteranno sempre protette dal medesimo sistema di crittografia E2E.

La grande opera di miglioramento di WhatsApp ormai non conosce più limiti e davvero non si contano di recente gli upgrade che l’azienda sta lanciando. Segnaliamo a tal proposito le icone per i profili nei gruppi, solo una delle tante novità di questo ultimo periodo. Questo relativo alle videochiamate rappresenta comunque un grande passo avanti verso la conversazione protetta e, come dicevamo, lancia un serio guanto di sfida a piattaforme dedicate a questo tipo di conversazioni, come quelle già citate nel nostro incipit. Al momento non sappiamo quando l’aggiornamento sarà disponibile per iOS, ma scommettiamo che arriverà in tempi brevi.