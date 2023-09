WhatsApp lancia i canali anche in Italia, c’è l’annuncio di Zuckerberg

Ci siamo, ora l’annuncio è ufficiale, arrivano in 150 paesi tra cui l’Italia i nuovi canali WhatsApp. Permetteranno agli utenti di rimanere aggiornati sulle news rilasciate da enti, società sportive, personaggi famosi, istituzioni e altro ancora. Ecco quali sono i primi che potremo già trovare nel nostro paese e come cercarli all’interno del menu dell’applicazione.

Ormai non è solo un’app per messaggi istantanei

È proprio così, WhatsApp non è più soltanto un’app per inviare messaggi ai propri contatti in rubrica. La novità dei canali è sicuramente una grande rivoluzione per la chat del gruppo Meta, anche se in realtà su Telegram esistono da un pezzo. Ora però WhatsApp si è messa in pari con la nota app russa e punta a implementare ulteriormente i suoi iscritti, già di per sé numerosissimi. I canali daranno la possibilità agli utenti di seguire enti, personaggi famosi e altro ancora e rimanere aggiornati sulle iniziative di questi ultimi. La privacy rimane una prerogativa imprescindibile della nuova soluzione offerta, garantendo la massima sicurezza per tutti gli utenti che decideranno di seguire i vari canali disponibili. Il numero di telefono e l’immagine del profilo dell’amministratore, ad esempio, non saranno mostrati ai follower di un canale cui si decide di accedere.

Anche gli altri utenti del canale non potranno vedere il numero di telefono del follower. Inoltre, i canali saranno completamente slegati dalle chat, quindi non si potrà venire a conoscenza dell’identità di chi li segue. Sempre a proposito di privacy, i messaggi inviati in questi canali verranno conservati nei server del gruppo Meta per un massimo di 30 giorni, dopodiché verranno definitivamente cancellati. Gli admin dei canali potranno decidere se bloccare o meno la funzione screenshot all’interno della propria chat, inoltre avranno la facoltà di decidere se rendere il proprio canale visibile o meno nella directory. Si tratta di un passo importante per WhatsApp, ormai stretto nella morsa di Elon Musk che, con il suo X (ex Twitter), sta tentando da tempo di avere la meglio sui social di Zuckerberg.

WhatsApp, quali canali sono disponibili in Italia?

La nuova funzione dei canali su WhatsApp prende il nome di “Aggiornamenti“. Ci sono già diversi enti che hanno deciso di aprire un canale sull’app di messaggistica nel nostro paese. Tra essi segnaliamo l’Agenzia delle Entrate, la Regione Veneto, Roma Capitale, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), l’Inter, il Napoli, Marco Mengoni, i Musei Vaticani e tanti altri ancora. Nei prossimi giorni saranno poi aggiunti altri canali, così da rendere la lista sempre più numerosa. Inizialmente il progetto era stato avviato in soli 10 paesi, ma ora è stato lanciato in ben 150 nazioni, Italia compresa. Si tratta quindi di un rollout praticamente mondiale che fa di questa novità una vera e propria rivoluzione per la chat di messaggistica più famosa al mondo.

Naturalmente sarà possibile informarsi ulteriormente visitando il sito ufficiale del gruppo Meta, così da avere ragguagli sempre più dettagliati sul metaverso che Zuckerberg e soci stanno creando. Successivamente saranno inserite anche nuove funzioni atte a migliorare l’esperienza degli utenti con i canali a disposizione. Si potrà ad esempio cercare canali per paese, per numero di followers o altro ancora. Se non avete ancora WhatsApp potete scaricarlo sullo store del vostro sistema operativo. Ricordiamo però di fare sempre molta attenzione. Di recente infatti è salito alla cronaca il caso di Telegram e Signal fake, app taroccate che installavano virus nei device.

In sintesi…