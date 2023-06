WhatsApp lancia i canali, ecco come funzionano e dove sono già disponibili

Sembrerebbe una vera e propria rivoluzione, peccato che con Telegram è già disponibile da anni. Ad ogni modo, meglio tardi che mai. WhatsApp lancia i canali, un nuovo modo per informare gli utenti e metterli a contatto con le aziende che operano nel business. Ma come funziona questa nuova opzione e quando sarà disponibile?

Una chat a misura di informazione

I canali WhatsApp sono ormai un tormentone da tempo. In realtà se ne parla da anni, da quando il grande competitor Telegram li ha lanciati. Ora però arriva finalmente l’ufficialità. Serviranno a mettere in contatto le aziende e la pubblica amministrazione con gli utenti in chat. In questo modo, quindi, basterò iscriversi a un determinato canale per seguirne le informazioni attraverso notifiche, proprio come appunto avviene già nella chat di Telegram. La funzione è già disponibile in Colombia e Singapore come anteprima beta. Presto però sarà disponibile anche in altre parti del mondo e saranno molto simili alla già chiacchierata funzione newsletter.

I canali appariranno nella nuova sezione “Aggiornamenti”, separata dalle chat private con la famiglia, gli amici e le community. Lo scopo, come dicevamo, è quello di consentire ad aziende e pubbliche amministrazioni di comunicare, in maniera veloce, con gli utenti iscritti ai singoli canali, sia per questioni di emergenza che per aggiornamenti su attività ed eventi. WhatsApp ha già completato l’accordo con alcuni partner prestigiosi, come l’Organizzazione mondiale della Sanità, l’International Rescue Committee e squadre calcistiche, come il Manchester City. Ciò significa che sarà possibile iscriversi a questi canali per seguirne i contenuti.

Canali WhatsApp, finalmente arrivano

Mark Zuckerberg, CEP del gruppo Meta, e quindi proprietario anche di WhatsApp, ha lanciato la novità dai suoi social:

“WhatsApp deve diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp”.

Ma come funzionerà questa nuova applicazione che verrà inserita nel menu della chat di messaggistica più famosa al mondo? Innanzitutto, è importante dire che li amministratori non potranno aggiungere follower al proprio canale ma avranno l’opportunità di impostare dei paletti su chi potrà partecipare. Ciò comunque significa che saranno gli utenti a decidere se iscriversi o meno a un canale, a differenza dei gruppi che invece funziona proprio al contrario, ossia è l’admin che deve aggiungerli nella chat. Si potranno inviare test, immagini, video e sticker, naturalmente solo se si è amministratori di tale canale. Ogni 30 giorni, i messaggi di un singolo canale verranno eliminati, per non creare troppa confusione e fornire un servizio sempre aggiornato.

Nei prossimi mesi i canali WhatsApp saranno disponibili anche in altri paesi. Ecco il comunicato dell’azienda:

“Naturalmente, il fulcro dell’utilizzo di WhatsApp continuerà a essere la messaggistica privata tra amici, familiari e comunità, e questa sarà sempre la nostra priorità. La creazione dei canali è un grande passo che i nostri utenti ci hanno chiesto di fare da anni. Riteniamo che sia finalmente giunto il momento di introdurre uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato”.

Riassumendo…