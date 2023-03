WhatsApp, arrivano le icone profili nei gruppi, ma solo per pochi

Non si ferma mai WhatsApp, e il nuovo aggiornamento sta per portare un’altra grande funzione in chat. Nel codice della beta 2.23.4.18 per Android già da quasi un mese sono stati trovati indizi relativi a una nuova opzione che permette di vedere le icone dei profili all’interno dei gruppi.

Icone profili nei gruppi WhatsApp

A cosa serve questa nuova diavoleria sviluppata dei cervelloni del gruppo Meta? Molto semplice: vedere l’icona profilo nei gruppi permetterà di individuare velocemente chi ha scritto un determinato messaggio in chat. Al momento però questa beta non è disponibile per tutti, ma solo per un gruppo ristretto di beta tester. Nelle prossime settimane, però, l’upgrade dovrebbe riguardare tutte le beta, quindi chiunque vuole scaricare questa versione in anteprima potrà sperimentare la nuova funzione. Insomma, si tratta stavolta di una novità che francamente non crediamo rivoluzionerà più di tanto la chat, anzi probabilmente passerà in sordina, e forse anche per questo l’azienda ha deciso di lanciarla senza nessuna pubblicità.

A tal proposito, il Gruppo Meta, il quale si sta mostrando particolarmente attento nel trovare sempre nuove soluzioni per WhatsApp, farebbe bene a concentrarsi anche sulle strategie del suo social più famoso (un tempo). Stiamo parlando di Facebook, ormai ridotto a piattaforma per boomer. Fa notizia, ad esempio, il mancato accordo tra la multinazionale statunitense e la SIAE. Via dal catalogo dei social le canzoni italiane di proprietà dell’Associazione. Si tratta di un problema che forse avrà conseguenze importanti solo sulla stessa SIAE, mentre, diciamoci la verità, un colosso come Facebook può sostanzialmente fare anche a meno delle canzoni nostrane, come molti utenti stessi hanno sentenziato sui social, nonostante siano anche loro italiani.

Le altre novità in arrivo

Tornando a WhatsApp, gli sviluppatori stanno lavorando anche a un’altra novità. Si tratta delle note vocali da condividere come stato. Non è l’unica trovata che possiamo menzionare di recente, visto che negli ultimi tempi si è parlato soprattutto della prossima funzione denominata Newsletter. Con questa novità, gli utenti potranno iscriversi a determinate aziende e ricevere notifiche su determinate notizie. Sarà dunque un modo importante di avvicinare gli utenti al business che molte società stanno facendo e faranno ancora di più in chat nei prossimi anni.

Insomma, siamo sicuri che chi sta lavorando con Meta stia facendo il meglio del meglio per offrire opzioni sempre migliori agli utenti della piattaforma, e ci sta che di tanto in tanto, tra i tanti rollout importanti, arrivi qualche upgrade con funzioni meno di grido, ma che comunque saranno senza dubbio utili.