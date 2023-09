WhatsApp arriva anche su iPad di Apple, ora è ufficiale

Non ci sono più dubbi, ora è tutto ufficiale. WhatsApp sbarca anche su iPad Apple. Il suo funzionamento sarà molto simile alla versione browser della casa di Cupertino. La fase di test è già partita e presto i tablet della società a stelle e strisce potranno contare sulla più famosa app di messaggistica istantanea.

Tutti i dispositivi Apple sono coperti dal servizio

A rendere nota la notizia con una serie di screenshot ci ha pensato come sempre WABetaInfo. Gli esperti hanno infatti condiviso i test che sono attualmente in corso e che porteranno a breve WhatsApp su tutti i tablet della casa di Cupertino. Il funzionamento sarà praticamente lo stesso di quello in uso sul browser. Si potrà accedere al proprio profilo tramite il QR Code, dopodiché tutte le informazioni verranno caricate sull’iPad. Compariranno quindi tutte le chat già attive e potremo utilizzare il device per chattare e inviare messaggi. Sarà possibile utilizzare il servizio anche quando il nostro smartphone (che sia iOS o Android) non sarà collegato alla rete.

Rimane il punto fermo della privacy, con conversazioni sempre protette dalla crittografia end-to-end.

La limitazione è la stessa che per la versione da browser, ossia non sarà possibile creare un nuovo profilo o gestire un altro numero di telefono. Ad ogni modo, si tratta di una notizia senza dubbio importante che non potrà che far felici coloro che sono in possesso di tablet Apple e che fino ad oggi non potevano usufruire di quella che è unanimemente riconosciuta come la più importante app di messaggistica istantanea, nonostante i passi da gigante fatti dai competitor negli ultimi anni. Ricordiamo ad esempio che Telegram è senza dubbio l’app più performante in questo senso, ma la popolarità di WhatsApp relega l’app russa al secondo posto, visto che è fondamentale avere tanti contatti in rubrica, al di là delle opzioni disponibili.

WhatsApp riduce il gap

E in questo l’app del gruppo Meta non ha rivali.

Ricordiamo che proprio di recente WhatsApp ha colmato un’altra importante lacuna nei confronti di Telegram, andando ad aggiunger finalmente i canali per seguire enti e personaggi famosi, cosa che su Telegram esisteva già da un pezzo. Sempre a tal proposito, il gruppo Meta è riuscito finalmente a completare la grande manovra di connessione con tutti i dispositivi Apple. Si è trattato di un progetto lanciato circa un mese fa, quando Apple ha lanciato la versione nativa per Mac. In questo modo, quindi, sarà possibile utilizzare l’applicazione su tutti i device della casa di Cupertino. Se siete intenzionati a partecipare alla fase di test già avviata, non vi rimane che iscrivervi al sito ufficiale del programma TestFlight di Apple.

Per quanto concerne invece la versione definitiva, non si sa quale sarà la data di rilascio. Secondo gli esperti Meta potrebbe impiegare ancora qualche mese per rendere disponibile tale versione sugli iPad. Naturalmente, se i test daranno subito riscontro positivo, allora i tempi si accorgeranno. Ricordiamo comunque di prestare sempre massima attenzione quando scarichiamo app per i nostri device. e noto il caso di Telegram e Signal fake, app truffa che istallavano un virus. È bene quindi affidarsi sempre agli store ufficiale, ma anche leggere le recensioni degli altri utenti per capire se anche gli store in questione sono stati raggirati dagli hacker.

I punti salienti…