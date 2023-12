Interessanti indiscrezioni ci arrivano dagli States e ci parlano di una possibile fusione tra due grandi major, stiamo parlando di Warner Bros e Paramount. Ma cosa significa precisamente questa fusione? Si pensa a una piattaforma condivisa, oppure stiamo parlando di due società che ne diventano una sola?

L’indiscrezione dagli States

Negli ultimi giorni ci stiamo capendo davvero poco in merito a certe strategie. Dopo la possibile fusione tra Iliad e Vodafone, spunta un altro possibile connubio che a sentirlo nominare sembra avere poco senso.

Perché due competitor dovrebbero allearsi invece che farsi guerra? In realtà, non è certo la prima volta che questo accade, ma cerchiamo a questo punto di capire meglio di che tipo di fusione si tratterebbe. C’è da dire che queste fusioni, almeno per quanto riguarda il mondo dell’intrattenimento, sembrano più delle espansioni che delle vere e proprie collaborazioni ad armi pari. In questo caso quindi potremmo parlare di mireda parte di Warner Bros Discovery. E non sarebbe nemmeno la prima volta, visto che già un paio di anni fa l’azienda in questione ha sorpreso tutti annunciando l’acquisizione appunto di Discovery.

La major di Burbank sembra insomma intenzionata a espandere ulteriormente la sua influenza sul settore. Del resto, non è stata certo lei a iniziare. Ricordiamo che negli anni la Disney ha avviato un’espansione quasi senza precedenti, prima acquistando il catalogo Pixar, poi prendendo quello Marvel e LucasFilm (l’universo di Star Wars), per poi concludere l’opera con la 20th Century Fox. Secondo i rumors ci sarebbero stati contatti per fondere insieme Warner Bros Discovery e Paramount Global. Tali indiscrezioni suggeriscono che il CEO di Warner David Zaslav e quello di Paramount Bob Bakish si sarebbero incontrati negli uffici di Times Square della Paramount per discutere i dettagli di tale accordo.

Warner Bros e Paramount insieme

Al momento le indiscrezioni non vogliono essere troppo possibiliste, nel senso che affermano che la trattative è alle fasi preliminari, quelle nelle quali le due parti propongono la loro offerta. Al momento la notizia non ha segnato scossoni a Wall Street, insomma l’economia non ha ancora recepito l’evento. Forse perché si tratta comunque di un affare che deve ancora percorrere il suo naturale processo fisiologico. Infatti, per legge, devono passare almeno due anni tra una fusione e l’altra. Ricordiamo infatti che proprio di recente Warner ha acquisito Discovery, quindi si dovrà attendere il mese di aprile per il completamento dei due anni trascorsi da tale evento. Prima di tale mese Warner e Paramount non potranno concludere le loro trattative.

Ad ogni modo, l’interesse comune sembrerebbe quello di fare cassa fondendo le proprie piattaforme streaming e competere con gli altri grandi nomi del settore. I debiti di Warner sono infatti arrivati a 43 miliardi di dollari. Quelli di Paramount ammontano a 15 miliardi. Parliamo comunque di due colossi del settore che hanno fatto la storia del cinema. Oggi Warner Bros vale 28,4 miliardi di dollari, contro i 10,3 di Paramount Global. Combinare il catalogo delle due realtà potrebbe essere una bella mazzata per piattaforme streaming come Disney e Netflix. Staremo a vedere.

I punti chiave…