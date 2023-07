Warner Bros Celebration a Salerno, ma è pioggia di critiche

Sembrava essere un’iniziativa che avrebbe messo tutti d’accordo, e invece… Scoppia la polemica intorno al Warner Bros Celebration che si è tenuto a Salerno, in Piazza della Libertà nel weekend. Economia e lavoro ne dovrebbero uscire rafforzate, ma allora perché i salernitani stanno protestando?

Un nuovo polo di attrazione e divertimento

Nuovi locali aperti lungo il corso, con centro nevralgico nella piazza della Libertà, sul mare. Salerno è più viva e dinamica che mai grazie al progetto Warner Bros Celebration, iniziativa fortemente voluta dal Presidente di regione Vincenzo De Luca. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ringrazia con un post entusiasta sulla sua pagina Facebook:

“Meravigliosa Piazza della Libertà che ospita la tappa finale del Warner Bros Celebration Tour. Un fine settimana di eventi, spettacoli, sport per tutti organizzati dalla grande multinazionale del divertimento creativo. Con l’apertura dei locali lungo la passeggiata è finalmente completo il progetto ideato dal Presidente Vincenzo De Luca. Abbiamo creato un altro polo di attrazione e divertimento ideale per eventi coerenti ed adeguati alla location. Salerno è viva e dinamica. Creiamo economia ed occupazione. Migliaia di concittadini e turisti partecipano a questo evento spettacolare in un contesto di grande bellezza. Con l’apertura dei locali lungo la passeggiata è finalmente completo il progetto ideato dal Presidente Vincenzo De Luca”.

Tutti felici e contenti? Neanche per sogno, a giudicare dai tanti commenti che il post del sindaco ha ricevuto. Frasi critiche che puntano il dito proprio contro la sua amministrazione, colpevole di non poche mancanze. Insomma, per questa ricorrenza si attendeva qualcosa di più. Il Warner Bros Celebration è infatti un tour itinerante che quest’anno ha visto coinvolta proprio l’Italia. Si festeggiano i 100 anni di vita degli Studios, e l’idea è stata quella di celebrare l’anniversario in tante città italiane.

Warner Bros Celebration Tour, le polemiche dei salernitani

Quando si parla di Warner Bros si parla dell’eccellenza della cinematografia commerciale, quella dei Blockbuster.

“Il Warner Bros Celebration Tour fa parte del programma di celebrazioni avviato il 4 aprile nella data ufficiale del Centenario – sarà incentrato su attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, famiglie con bambini, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento. Le attività ruoteranno intorno all’universo Warner Bros. Discovery con allestimenti di aree a tema”.

A dire il vero, ultimante il colosso cinematografico sta facendo non poca fatica a gestire una costola della sua produzione, ossia i film della DC, con The Flash che si è rivelato essere l’ennesimo fiasco. Il tour però è proseguito in Italia a gonfie vele, e c’è chi ci vede anche una possibilità di crescita per la sua città. Sul s ito ufficiale del tour si legge:

Il tour si è chiuso, come detto, questo weekend a Salerno. Tanti allestimenti preparati per l’occasione, ma i salernitani lamentano una cattiva amministrazione del progetto in città. Sporcizia e poca cura del verde sono le critiche più forti da parte dei cittadini che hanno preso di mira la pagina Facebook del sindaco per contestargli la sua cattiva gestione. c’è poi chi ricorda questioni di natura politica come il caso stadio Arechi e Curva Nord. Insomma, i salernitani sono ancora insoddisfatti, ma probabilmente si farà meglio la prossima volta, qualora se ne avrà l’occasione.

