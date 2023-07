Voli più costosi e prezzi da capogiro, ecco le tratte aeree piu care dell’estate 2023

Il tema dei voli cari continua ad essere particolarmente in auge. Soprattutto da quando il governo ha deciso di incontrare le compagnie aeree per chiarire la questione dei prezzi dei biglietti aerei stratosferici. Non è ormai un segreto che i prezzi dei voli sono aumentati del 50% nel giro di qualche mese. Prezzi che in alcuni casi hanno subito rincari fino talmente elevati che risulta anche difficile poterli acquistare. Come scrive Il Corriere, che riporta un’analisi del Codacons, infatti, per alcuni voli si può arrivare anche a 30mila euro, un prezzo che si può definire folle. Lo studio in questione ha analizzato i voli e i loro prezzi cercando di mettere in luce quali sono le rette più care del mondo.

Quanto costano alcune tratte questa estate

Ovviamente senza troppe sorprese si nota che chi vuole fare una vacanza in alcuni luoghi tropicali come l’Oceania e quindi Polinesia e Isole Fiji, potrebbe dover sborsare davvero un sacco di soldi.

Guardando ai prezzi previsti per agosto, considerando un volo andata e ritorno da Roma, il più costoso è quello per Port Vila, Repubblica di Vanuatu in Oceania, che arriva a costare 16.090 euro con due scali partendo il 5 agosto e tornando il 26 agosto. Se come date si mettono 20-26 agosto, invece, si arriva anche a 30.287 euro.

Molto caro anche il volo per Apia, nelle isole Samoa in Polinesia. In questo caso, partendo il 14 agosto e tornando il 20 agosto, si spendono 23.362 euro per un volo con due scali. Carissimi anche i voli per le isole Fiji. Sempre partendo da Fiumicino il 14 agosto e tornando il 21 agosto, la spesa media è di 15.185 euro ma il costo può arrivare anche a 19.490 euro.

Attenti ai costi extra dei voli

Volare verso mete da sogno come Guadalcanal, nell’arcipelago delle Isole Salomone, è altrettanto caro. Infatti l’analista ha rilevato che servono fino a 18.797 euro. Mentre per andare a Wellington, in Nuova Zelanda, un volo costa anche 16.862 euro e 15.902 euro per Port Moresby, in Papua Nuova Guinea.

Prezzi che sembrano folli, considerando che oltre al volo, chi va in vacanza in questi posti dovrà sborsare altri soldi anche per l’alloggio e i pasti, oltre che escursioni e via dicendo. Insomma, una vacanza che rischia di sfiorare 20 mila euro.

Secondo Assoutenti, seguendo degli accorgimenti, però, è possibile spendere un po’ meno. Ad esempio, l’associazione consiglia di partire tra lunedì e mercoledì prenotando un volo alle 2 di notte, considerando anche due aeroporti diversi per la partenza e l’arrivo e l’acquisto di biglietto open-jaw. In questo modo è anche possibile risparmiare fino al 20%. Ma va tenuto conto anche un altro fattore, quello dei costi extra applicati dalle compagnie, quindi bagaglio a mano aggiuntivo, posti a sedere, priorità etc.

Voli più costosi e prezzi da capogiro, ecco le tratte aeree piu care dell’estate 2023

E se per molte mete estere i costi sono davvero proibitivi, non va meglio per le mete italiane. Come fa notare sempre Assoutenti, un biglietto aereo da Milano a Olbia può costare anche 400 euro a persona, così come un volo per raggiungere la Sicilia. Tutta colpa del mercato e del fatto che la domanda continua a essere forte nonostante i prezzi. Ecco perché anche per i voli a corto raggio le tariffe hanno subito un’escalation epocale e il garante dei prezzi Benedetto Mineo ha convocato le compagnie alcuni giorni fa per avere spiegazioni e adesso si attende il 20 luglio per avere risposte e trovare una soluzione.

Riassumendo