Voli low cost: arriva una nuova compagnia aerea italiana, ecco quando debutta e dove volerà

Ultimamente si parlava molto dei rincari dei voli aerei, della difficoltà per molti studenti e lavoratori di tornare a casa in Sicilia e Sardegna a causa della carenza di voli e dei prezzi in eccesso. La stessa cosa vale per chi vuole partire per un viaggio e spesso si trova davanti prezzi davvero alti. La buona notizia, però, è che molto presto dovrebbe arrivare una nuova compagnia aerea tutta italiana che non solo collegherà le città dello Stivale ma dovrebbe offrire anche tratte estere. Ma come sarà?

La nuova compagnia aerea si chiamerà AviaRoma, avrà sede nella Capitale e il decollo è previsto nel 2023, più precisamente il prossimo 15 febbraio.

Voli: arriva una nuova compagnia aerea italiana da febbraio

Come riportano varie testate, la nuova compagnia avrà una livrea bianca e rossa con dettagli in oro accompagnata dalla sigla SPQR circondata da una corona d’alloro. Dalle prime informazioni emerge che la compagnia opererà su quattro segmenti.

Dove andrà

Promette già delle rotte estere, che ovviamente fanno molta gola a chi deve viaggiare per turismo o lavoro. La nuova compagnia aerea Avia Roma avrà sede a Roma Fiumicino e da qui partiranno i voli non solo passeggeri ma anche merci. Tra le caratteristiche con cui si vuole distinguere questa compagnia, troviamo anche l’offerta gastronomica a bordo. Questa sarà incentrata su prodotti freschi e italiani, sarà servita solo carne coltivata e si punterà alla cucina circolare.

Ma dove vorrà la nuova compagnia aerea italiana? Il vettore ha intenzione di trasportare le persone in 5 continenti, con aerei grandi e comodi – si legge sul sito della compagnia. Sono previste rotte a micro raggio di 90 minuti che interessano appunto l’Italia.

Per questi voli saranno utilizzati dei CESSNA Sky Courier a 19 posti. Sono previsti anche anche voli a corto raggio di massimo di 180 minuti, che interessano molte città europee, soprattutto verso i Balcani. In questo caso saranno usati degli Embraer 190/195, con una capienza massima di 106 passeggeri. Senza contare le rotte a medio raggio, fino a 300 minuti, che coprono le mete turistiche sia in Europa che in Africa (qui i passeggeri avranno la possibilità di viaggiare su degli airbus 318, 319, 320 e 321).

In più il vettore ha intenzione di offrire dei voli a lungo raggio, quindi tratte transoceaniche per dare la possibilità ai passeggeri di raggiungere ogni luogo del mondo a bordo degli Airbus A340 300/500/600. Non ci sono dettagli precisi sulle mete, ma a quanto pare AviaRoma offrirà una moltitudine di tratte. Anche per i prezzi non è ancora chiaro quanto costerà volare con la nuova compagnia romana. Però non manca molto a febbraio e quindi anche mistero molto presto sarà risolto.