Voli low cost: i prezzi per l’estate 2021 sono crollati, le mete convenienti

Voli low cost sempre meno cari, almeno per questa estate. Prenotare un volo aereo adesso potrebbe essere molto più conveniente del passato. Nonostante l’Europa stia mano a mano aprendo, anche con l’arrivo del Green Pass imminente, che faciliterà gli spostamenti, molti italiani sono restii a prendere l’aereo e lo dimostra il fatto che molti voli sono ancora mezzi vuoti e anche l’operativo dimezzato.

Prezzi dei biglietti aerei crollati per l’estate 2021

In tutto ciò, sembra che le tariffe dei biglietti aerei siano particolarmente convenienti. Ovviamente minore è la domanda e meno costano i voli. Nonostante sia ancora presto per giudicare, anche perché tra luglio e agosto la situazione degli aerei potrebbe nettamente migliorare con più persone pronte a partire, al momento è chiaro che la situazione non è delle migliori per le compagnie che per accaparrarsi quanti più clienti possibili sono anche pronte a proporre voli a prezzi stracciati, anche in periodi in cui solitamente i prezzi sono alti.

La ripartenza del turismo è un dato di fatto. La metà degli italiani ha già prenotato una vacanza per quest’estate ma la maggior parte resterà in Italia, proprio come lo scorso anno. Anche il mezzo di trasporto preferito continua ad essere l’auto mentre le compagnie aeree cercano di conquistare gli scettici proponendo tariffe sempre più low cost.

I voli low cost più conveniente per viaggiare questa estate

Basti pensare che per volare da Milano ad Atene ad agosto si trovano voli a 100 euro, quando solitamente i prezzi erano molto più alti. Stessa cosa per volare verso altre mete. Anche per volare da Milano o Roma verso Olbia, Alghero, Cagliari, Catania o Palermo i prezzi sono decisamente più bassi, anche il 40% in meno.

Nonostante la grande richiesta di vacanze in Sardegna e Sicilia per l’estate, i voli hanno prezzi bassi rispetto ad 1 anno fa; si trovano tratte anche a 50 euro a luglio.

A gravare è anche la concorrenza, infatti per questa stagione sono diverse le compagnie che stanno puntando al Sud Italia: da Ryanair, passando per easyJet, Wizz Air e Volotea, le low cost hanno deciso di offrire numerosi voli verso le mete estive più acclamate come Sardegna, Sicilia e Puglia, con la conseguenza che le tariffe sono basse e volare può davvero essere conveniente. Ovviamente non sarà sempre così: già dai prossimi mesi, le compagnie sperano di poter tornare gradualmente alla normalità e con i vaccini al completo, il prossimo anno non è da escludere che volare potrebbe costare di più per effetto di una domanda in forte salita.

