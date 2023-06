Voli low cost: fai attenzione alla somma extra sul bagaglio a mano

Fino a un paio di anni fa le compagnie low cost permettevano di salire a bordo dell’aereo con il proprio bagaglio a mano gratuitamente. Adesso, come è noto, non è più così. Ma se prima la somma extra da aggiungere al biglietto aereo per avere con sé il trolley era ancora abbordabile, oggi raggiunge vette impensabili. Tant’è che più di qualcuno sta iniziando ad alzare la voce contro quella che a tanti sembra un’ingiustizia. Ormai per aggiungere il proprio trolley al biglietto aereo delle principali compagnie aeree in Italia, ossia Ryanair, easyJet e Wizz Air, solo per citare le più note, il costo da pagare è nell’ordine dei 30-40 euro come scrive anche il portale theflightclub.it, che ha parlato proprio di questo problema relativo ai costi per i bagagli a mano. Importo tra l’altro da calcolare per singola tratta. Fino a dove ci si spingerà?

Voli low cost: la contraddizione del pagamento per il bagaglio a mano

Magari qualcuno di voi non si ricorderà, ma l’arrivo delle compagnie low cost in Italia contribuì a modificare in maniera radicale le abitudini degli italiani.

Su tutte, Ryanair diventò un simbolo del volo aereo a prezzo stracciato. Successo che portò la compagnia aerea low cost con sede a Dublino a diventare un punto di riferimento per milioni di passeggeri ogni anno.

Il principio d’altronde era semplice: paghi esclusivamente per i servizi realmente offerti. Ecco perché all’inizio il trasporto del bagaglio a mano era gratuito.

Dove sta il servizio nel trasportare con le proprie mani il trolley? Non c’è, appunto. Magicamente però ora viene fatto passare come servizio. Così come i posti a sedere, anche se quest’ultimi per fortuna costano (ancora?) una cifra davvero irrisoria.

In pochi pensavano fosse possibile, ma ora rimpiangiamo perfino l’imbarco gratuito in stiva. Chi si ricorda le interminabili code al gate, concluse con il fastidiosissimo bollino giallo che costringeva a imbarcare il trolley in stiva, con relativa perdita di tempo all’arrivo? Persino Altroconsumo, di recente, ha parlato di come i costi extra vadano a far alzare di molto i prezzi dei voli low cost. A volte si trova un volo a 30 euro, ma se si inizia ad aggiungere bagaglio, posto a sedere, check-in e altri servizi si arriva a pagarlo 100 euro.

Voli low cost: fai attenzione alla somma extra sul bagaglio a mano

Ecco, oggi possiamo rimpiangere quei tempi. E soprattutto, dobbiamo sperare di non trovare una sorpresa ancora peggiore all’acquisto del prossimo volo aereo. L’augurio è infatti quello che i prezzi rientrino alla normalità. Una speranza però destinata a rimanere tale. Infatti, di recente, si è parlato dei rincari dei voli che hanno raggiunto cifre anche del 30-50% euro in più. Senza contare il problema dei ritardi che durante il mese di giugno hanno dato filo da torcere a chi doveva partire.

Riassumendo

– Fino a pochi anni fa le principali compagnie aeree low cost non facevano pagare il trasporto del bagaglio a mano in cabina.

– Dopo l’introduzione della somma extra sul bagaglio a mano, l’importo era da considerarsi ancora piuttosto basso.

– Negli ultimi 12 mesi però le cose sono cambiate, con un considerevole aumento della tariffa richiesta per il trolley.

– Si arriva a spendere anche 80 euro in più per un volo andata e ritorno.

– Stiamo rimpiangendo quando al gate veniva applicata l’etichetta gialle alle ultime valigie da portare in stiva.