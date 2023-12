Altro che servizi destinati solo a clienti facoltosi, ora i voli low cost sono una realtà anche nel mondo degli aerei privati. A lanciare la clamorosa iniziativa che sa tanto di rivoluzione ci ha pensato KinectAir, piattaforma online per la prenotazione proprio di jet privati. Se il vostro budget quindi non è particolarmente alto, niente paura, perché la Uber dei viaggi aerei avrà senza dubbio la soluzione giusta per voi.

Dalle strade alle nuvole

Tutti ricordiamo l’arrivo di Uber, soprattutto grazie ai film americani che ci mostravano il servizio in alcune scene (visto che da noi in Italia non c’era).

Ora Uber si occupa anche delle consegne dei pasti ed è un fenomeno ormai consolidato in tutto il mondo. Difficilmente però ci saremmo immaginati che l’offerta si sarebbe applicata anche ai jet privati. Accesso più semplice alla prenotazione e soprattutto costi più sostenibili. Insomma, voli low cost ma con il lusso di un aereo privato. Il sito è stato fondato nel 2019 e da allora le cose sono cambiate. All’inizio la piattaforma prevedeva già la possibilità di prenotarenel Pacifico nord-occidentale. Da questo mese di dicembre però è cambiato tutto, poiché è disponibile in tutti gli Stati Uniti.

Chiaro il modello seguito da KinectAir; Uber ha rivoluzionato il mondo dei taxi, così come Airbnb ha fatto con l’industria alberghiera. Ora si punta a rivoluzionare quello dei viaggi aerei proponendo voli low cost laddove si è sempre pensato che determinate offerte erano riservate solo a persone economicamente facoltose. Infatti, a dare uno sguardo ai prezzi ci si accorge che effettivamente si tratta di un servizio potenzialmente rivolto a tutti. Si parte infatti da voli da 111 euro a persona. Ma come può concedersi prezzi così bassi? Anche stavolta l’intelligenza artificiale ci ha messo lo zampino.

Voli low cost con KinectAir

Come dicevamo, il software basato sull’AI generativa utilizzato da KinectAir per i suoi voli low cost è in grado di setacciare il web a caccia l’offerta migliore tra gli operatori disponibili tra aerei privati e clienti.

Per mantenere i prezzi bassi, stanno lavorando con aerei a turboelica e a pistoni. Inoltre, la stessa presenza dell’AI facilita il compito dell’azienda che per questo motivo non necessita di un personale particolarmente numeroso. I due aerei sopra menzionati sono sicuramente più lenti di un jet privato, ma allo stesso tempo anche molto più economici. Ecco dunque svelato ildi KinectAir. “Se si vola con un jet verso la stessa località, si pagherebbe cinque volte di più e si farebbe tutto qualche minuto più velocemente” spiega l’amministratore delegato Ben Howard.

Occhio però alle offerte last minute, perché in alcuni casi se paragonati a quelli delle compagnie aeree, questi offerti da KinectAir risultano anche più convenienti. A tal proposito, Howard ha dichiarato: “In molti casi, i voli last-minute sono più costosi. Nel nostro caso, bisogna riempire tutto l’aereo, ma se una famiglia di quattro persone deve volare all’ultimo minuto, questa è un’ottima opzione. Una compagnia aerea ‘classica’ potrebbe far pagare quanto un volo privato”.

Il discorso non fa una piega e per questo motivo potrebbe essere estremamente conveniente puntare sulle offerte proposta da questa piattaforma in caso di volo last minute. Naturalmente, il servizio come detto ora è arrivato negli USA, ma come sappiamo ormai tutti, anche Uber non si pensava potesse arrivare anche dalle nostre parti.

