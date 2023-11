Quando si parla di voli aerei, si tende sempre a discutere in merito ai prezzi sempre più alti oppure alla questione del bagaglio a mano incluso nel prezzo. Ci si chiede mai, invece, quali sono o meno le tratte più redditizie per le compagnie e quindi il motivo per cui molte destinazioni sono molto più servite di altre? Spesso è una questione di profitti. Alcune tratte, infatti, garantiscono maggiore remuneratività. È il caso di New York, che conta un giro d’affari non indifferente per le compagnie, oppure la Sicilia che quasi tutto l’anno trasporta turisti o residenti, mentre Londra è un porto sicuro per la clientela business.

Voli, ecco quali sono le rotte più redditizie che fanno arricchire le compagnie aeree

E’ il Corriere della Sera, con una nuova analisi sulle tratte redditizie delle compagnie aeree, che ci svela quei collegamenti che rendono di più. Un’analisi che svela anche il motivo per cui alcune tratte in certi periodi come feste, estate o ponti, sono molto più servite. La scelta non è casuale.

Il Corriere ha analizzato il mese di luglio chiedendo i dati alla piattaforma specializzata Cirum. L’indagine ha tenuto conto delle destinazioni senza contare se il volo è diretto o con scalo, sono state escluse anche le tasse aeroportuali e le addizionali. In più sono state considerate tutte le classi di viaggio. Per quanto riguarda le tratte domestiche, la rotta che frutta più ricavi è la Roma Fiumicino-Palermo con 8,7 milioni di euro al mese. Subito dopo ci sono la Milano Malpensa-Catania e la Malpensa-Palermo con 6,6 e 6,4 milioni di euro di ricavi. Non va male neppure per la tratta Malpensa-Lamezia Terme con 6 milioni e la Fiumicino-Catania con 5,8 milioni di ricavi.

Le rotte europee, nazionali e internazionali

Le rotte che collegano le città italiane più grandi alla Sicilia, insomna, sono le più redditizie.

Come anticipato, la Sicilia è una destinazione che vale tutto l’anno, tra residenti che si spostano e turisti. Guardando alle rotte europee, invece, quella che frutta di più è la Fiumicino-Madrid con 4,6 milioni di euro, seguita da Roma-Fiumicino Barcellona con 3,8 milioni. In realtà, però, è il collegamento con Londra a rappresentare un vero tesoretto: con la Fiumicino-Londra Heathrow i ricavi sono di 3,8 milioni a cui aggiungere 3,8 milioni di euro della tratta Roma Fiumicino-Londra Gatwick.

Di poco sotto è il collegamento Roma- Parigi-Charles de Gaulle con 3,3 milioni e Parigi-Orly con 3,2 milioni. Ottimi ricavi anche per la Milano Linate-Londra Heathrow, con 2,8 milioni di euro e la Milano Malpensa-Atene con 2,6 milioni. Sempre guardando alle tratte europee, troviamo anche la Venezia-Parigi Charles de Gaulle, che frutta 2,56 milioni di ricavi e la Roma Fiumicino-Amsterdam, con 2,5 milioni.

Nel lungo raggio, invece, la tratta più redditizia è la Roma-New York JFK, che ha fatto incassare 19 milioni di euro di ricavi, seguita dal collegamento Milano-New York JFK con 15 milioni, nonché la Roma- Los Angeles con 9,5 milioni, la Roma-Toronto con 9 milioni di euro e la Roma-San Francisco con 8,2 milioni. Altre tratte considerate e redditizie sono la Roma Fiumicino-Seoul con 5,4 milioni di euro e la tratta Napoli-New York Newark.

Diverso, invece, il discorso quando si parla dei vettori low cost che spesso guadagnano molto dalla vendita di servizi ancillari. Non è un caso che la Ue sta portando avanti la sua battaglia per il bagaglio a mano incluso nel prezzo.

Riassumendo