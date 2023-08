Voli aerei, svelato il segreto: perché alcune valigie all’aeroporto escono prima ed altre dopo

Nell’era dei voli aerei sempre più cari, le persone tendono a viaggiare leggere, preferendo addirittura rinunciare al bagaglio da stiva e portando solo quello a mano. Il tutto si fa per risparmiare, ovviamente, e ovviare al problema delle tariffe aeree carissime. Ma non solo: a volte c’è chi sceglie di non usare il trolley per non perdere tempo, visto che possono passare anche 20 minuti prima di poter ritirare la valigia ai nastri e vederla spuntare, senza contare che a volte alcune arrivano nel nastro sbagliato. Va detto, però, che se la vacanza dura almeno una settimana è davvero difficile riuscire a viaggiare solo con il bagaglio a mano, per cui è obbligo portare anche la valigia grande e imbarcarla. E qui viene il bello.

Voli e valigia al nastro, alcune escono prima

Quante volte, una volta imbarcata la valigia e poi atterrati, nel momento di dirigerci al nastro dei bagagli, ci sale quella terribile ansia di non vedere arrivare la nostra valigia? Appena scatta il suono del nastro e le valigie iniziano ad uscire dal passaggio, tutti i passeggeri si fiondano nel punto più vicino possibile per prendere il bagaglio.

Magari passano minuti, le valigie escono ma la nostra no. E allora iniziamo a chiederci il motivo. Perché le altre arrivano e la nostra no?

Sarà andata persa? La maggior parte delle volte, vediamo il trolley spuntare, magari per ultimo. Altre volte, invece, toccherà davvero compilare il modulo del bagaglio perso, perché, effettivamente, non è mai arrivato. In ogni caso, in tanti si chiedono il motivo per cui alcune valigie escono prima di altre. A dare una risposta è un addetto al trasporto bagagli dell’aeroporto di Vancouver (Canada), che ha svelato quello che in tanti si chiedevano da sempre.

A uscire prima sono i bagagli che hanno pagato un piccolo supplemento

L’addetto ha pubblicato una foto sui social che è diventata virale e in pochi giorni ha raccolto 300 mila visualizzazioni.

L’addetto ha spiegato come funziona il sistema delle valigie all’interno dell’aereo, specificando che le valigie sono sistemate per garantire una corretta distribuzione. Ma quindi, quali sono le prime a uscire? Secondo le informazioni fornite dall’addetto, a uscire prima sono i bagagli che hanno pagato un piccolo supplemento per avere la priorità. In alternativa, dopo le valigie che hanno pagato il supplemento, a uscire prima sono le borse fragili, poi gli zaini e infine i classici trolley. In sostanza se non abbiamo pagato la priorità per la valigia, non abbiamo imbarcato nessuno zaino o valigia fragile, vedremo arrivare il nostro bagaglio un po’ dopo.

Queste informazioni aiutano a non preoccuparsi eccessivamente nel caso il bagaglio non arrivi immediatamente. Quando vanno persi, invece, ha fatto sapere l’addetto canadese, queste rimangono in aeroporto fino a 90 giorni, poi se nessuno le reclama il contenuto sarà gettato o dato in beneficenza.

In precedenza, un altro addetto aeroportuale, aveva spiegato che tra i modi per far arrivare prima la valigia al nastro bagagli, c’era quello di imbarcarla per ultima. In sostanza chi arriva prima in aeroporto e imbarca la valigia, vedrà poi il bagaglio arrivare per ultimo ai nastri.

