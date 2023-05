Il dopo pandemia per le compagnie aeree e i voli si è trasformato in un momento di svolta. Durante i due anni di covid-19, i vettori hanno dovuto licenziare una fetta di personale; nessuno poteva viaggiare se non per necessità e molte rotte erano state cancellate. Un periodo nerissimo per il settore aereo, che però ora è solo un lontano ricordo. Subito dopo la pandemia, le persone hanno ripreso a viaggiare esponenzialmente e le compagnie si sono trovate impreparate. Poi è arrivata l’inflazione e il caro carburante che ha determinato il rincaro dei voli aerei, un tema ancora molto discusso, anche nelle ultime settimane. In tutto ciò, altri cambiamenti per il settore aereo arrivano dalla digitalizzazione dei processi, che si traduce nell’addio alla carta di imbarco per viaggiare.

Si viaggerà solo con lo smartphone con Emirates ma non per tutti

In pratica si viaggerà solo con lo smartphone. Alcuni mesi fa si era già parlato della volontà dei vettori aerei di accelerare il processo di imbarco con nuovi dispositivi negli aeroporti già disponibili in alcuni grandi hub, in modo che le persone non siano più obbligate a tirare fuori dalle borse liquidi e dispositivi elettronici.

Ora si cerca di fare di più. La volontà è di rendere veloce il processo che dai controlli porta direttamente a bordo. La, ad esempio, è ancora disponibile sia online, da scaricare sul proprio smartphone, che nella versione cartacea da stampare e presentare ai varchi. L’obiettivo, però, è quella di accettare solo la versione digitale.

La nota compagnia Emirates, infatti, ha deciso di dire addio alla carta d’imbarco cartacea dal 15 maggio. Da questa data viene richiesta una mobile boarding pass, ovvero una carta d’imbarco digitale.

Voli aerei, rivouzione per la carta di imbarco: ora basterà lo smartphone

In questo modo non solo si risparmia molta più carta ma si proverà a rendere più veloce l’imbarco. Chiaramente, la compagnia ha pensato a un processo graduale, quindi la novità, per ora, non riguarda tutti i passeggeri. La nuova mobile boarding pass, sarà inviata ai passeggeri in partenza per Dubai e che effettueranno il check-in presso il Terminal 3, e riceveranno via mail o SMS la carta d’imbarco digitale. Considerando che già molti passeggeri fanno il check in online, in questo caso basterà caricare la mobile boarding pass su Google o Apple Wallet o direttamente sull’App Emirates

Basterà, quindi, avere lo smartphone in mano e scannerizzare il QR Code per superare i varchi e ogni area in cui è richiesta la carta di imbarco. In questo modo, il processo diventa molto più veloce e anche l’esperienza in aeroporto molto più pratica e smart.

Per la compagnia Emirates questo è solo il primo passo, infatti per alcune categorie di viaggiatori andrà ancora bene la normale carta di imbarco cartacea. Si tratta, ad esempio, di chi viaggia con neonati, minori non accompagnati. O coloro che hanno bisogno di assistenza speciale, che dovranno fare scalo e prendere altre compagnie. Allo stesso modo, l’eccezione è ancora garantita ai viaggiatori che si recano negli Usa.

Questo è solo il primo passo di un cambiamento radicale. Infatti, se adesso è Emirates ad aver lanciato la completa digitalizzazione della carta di imbarco, è chiaro che prossimamente anche altre compagnie lo faranno.

Con la carta d’imbarco digitale, il processo di imbarco in aeroporto diventa molto più veloce e smart, un cambiamento che si rende necessario anche alla luce del numero sempre crescente di persone che prendono l’aereo e si spostano.