Arriva l’estate e tutti si preparano a viaggiare ma i disagi non vanno in vacanza. Anzi con l’arrivo della bella stagione aumentano anche gli scioperi dei voli aerei che mettono a repentaglio soldi e partenze. Difficile dimenticare il caos dell’estate 2022, quando a causa del post covid e delle difficoltà delle compagnie a rimettersi in sesto, furono cancellati migliaia di voli, altri subirono ritardi di ore, senza dimenticare il caos bagagli persi, che causò enormi problemi a migliaia di persone che si ritrovano senza valigie per tutto il viaggio.

A causa degli scioperi in Francia, 400 voli cancellati

E mentre le prenotazioni di voli per l’estate aumentano, crescono anche gli scioperi che a catena coinvolgono tutti i paesi europei provocando non pochi disagi. La compagnia aerea Ryanair, ad esempio, ha dovuto cancellare 400 voli, che significa fino a 70mila persone a terra, a causa dello sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia.

Estate ancora a rischio a causa degli scioperi

Uno sciopero di cui si sta parlando in tutta Europa, proprio perché le conseguenze coinvolgono non solo la Francia ma anche altri paesi tra cui l’Italia. Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha spiegato che anche se il volo non è destinato e non arriva dalla Francia, ma le rotte sorvolano il paese, si rischia la cancellazione proprio a causa dello stop dei controllori di volo.

Per questo Ryanair, ma anche altre compagnie aeree, sono state obbligate a cancellare moltissimi voli. Provocando disagi sia ai passeggeri che alla stessa compagnia a causa delle enormi perdite economiche. Secondo O’Leary le cose in Francia potrebbero essere gestite diversamente. Ad esempio cancellando solo i voli nazionali o locali in Francia, tant’è che ha deciso di inviare una petizione alla Commissione europea, che coinvolge anche i propri clienti danneggiati.

Voli aerei cancellati, è di nuovo allarme? I trucchi dell’estate per evitare problemi

La richiesta è la protezione degli aerei che sorvolano i paesi in cui sono in corso scioperi, ciò per evitare problemi e cancellazioni. Il problema dello sciopero dei controllori di volo in Francia è molto attuale, visto che negli ultimi 5 mesi hanno scioperato 58 volte e con i mesi clou di luglio e agosto alle porte, quando si spostano tantissime persone, tutti questi scioperi potrebbero avere ripercussioni serie se si ripeteranno.

Accanto al problema della cancellazione dei voli, per quest’estate c’è anche un altro punto spinoso da affrontare: quello dei rincari. Infatti, a causa del caro carburante, della maggiore domanda e quindi degli algoritmi che decidono tariffe e prezzi, è ormai impossibile trovare prezzi bassi per volare. Basta guardare quelli per alcune città europee per notare i rincari. Un volo da Roma o Milano per Parigi a luglio o agosto arriva a costare più di 300 euro. Per volare a Lisbona da Milano i prezzi arrivano a 450 o 500 euro, stessa cosa vale per altre città più o meno vicine.

Esistono, però, dei trucchi per evitare problemi quest’estate, a partire dalla possibilità di vedersi cancellato il volo, trucchi che consigliano molti influencer sui social. Ad esempio, scegliere mete meno popolari rispetto a quelle blasonate. Scegliere destinazioni meno trafficate vuol dire avere meno possibilità di incorrere in problemi vari come rincari, cancellazioni o bagagli persi. Allo stesso modo si può volare di notte, quindi scegliere un volo che parte la notte o il mattino molto presto, prima delle 6, per evitare la possibilità di cancellazioni. Visto che gli scioperi avvengono quasi sempre di giorno e anche le cancellazioni sono più frequenti per quelli pomeridiani.

Riassumendo