Arrivano i voli aerei da 20mila euro a biglietto: suite e maxischermi a bordo, ecco le compagnie interessate

Se da un lato ci sono i rincari dei voli che hanno fermato qualcuno a viaggiare in aereo e preferire altre modalità di trasporto, dall’altro ci sono persone che non rinunciano al lusso e spenderebbe anche migliaia di euro per volare con tutti i comfort necessari. Nei prossimi mesi, infatti, come scrive il Corriere della Sera, in alcuni voli intercontinentali europei si vedranno delle vere e proprie suite con letto matrimoniale, poltrone, maxi schermi 4k e spazio gambe extra. Fino ad oggi, i voli di lusso sono stati una prerogativa di alcune compagnie asiatiche o mediorientali. Come Emirates, Qatar Airways, Etihad, Singapore Airlines e Cathay Pacific. In altri casi anche dei vettori americani, che più volte hanno puntato ai voli a cinque stelle.

Voli aerei con suite e maxischermi a bordo e non solo

Ora anche alcune compagnie europee hanno deciso di investire somme ingenti – fino a 3 miliardi di investimenti – per mettere a disposizione dei passeggeri voli di lusso con tutti i comfort possibili.

Ad oggi, parlando dei vettori europei, infatti, sono Lufthansa e Swiss Air ad aver investito molti soldi per l’iniziativa «Allegris» (nel caso di Lufthansa ), che tra il 2024 e il 2025, metterà a disposizione in alcuni aerei – per la precisione i Boeing 787, i Boeing 777-9, gli Airbus A35 e Boeing 747-8, una prima classe e una Business totalmente riviste.Al Corriere, la compagnia aerea ha svelato che a fronte di un investimento di 2,5 miliardi, ci saranno 30mila posti “nei cento aerei di lungo raggio del gruppo Lufthansa”. Un occhio di riguardo per le Suite, un vero e proprio spazio personale dove poter dormire, mangiare, lavorare o riposare.

In tal senso si prevedono un minibar, uno schermo da 27 pollici e anche uno spazio per il guardaroba. Le suite si potranno anche unire per consentire a chi viaggia in coppia di avere una zona propria. Oltre a pareti alte 1,117 metri per avere più privacy e un sedile che diventa un letto.

Allo stesso modo, anche la compagnia Swiss ha presentato la sua categoria di Business Class e Prima Classe. Si chiama «Senses», ed è molto simili a quella di Lufthansa

Quanto costano i biglietti secondo le stime

Una mossa simile l’ha seguita Finnair, che sui voli a lungo raggio prevede dei sedili AirLounge consentiranno al passeggero di avere più spazio per le gambe e possibilità di trasformare il sedile in un letto. Per Iberia, invece, si parla di sedili lussuosi con più spazio e schermi 4k. Mentre Air France punterà a porte per la privacy e a poltrone che diventano letti di due metri. Ma quanto potrebbe costare prenotare una di queste suite a bordo dei voli?

Alla compagnia aerea – come scrive il noto quotidiano milanese – una suite può costare fino a 500 mila euro. Una poltrona in business fino a 250 mila e un sedile premium fino a 29 mila euro. Ecco perché le stime parlando di biglietto abbastanza cari per chi decide di volare e usufruire di questi servizi. Per un biglietto, quindi, si possono spendere tra 10mila e 20 mila euro. Mica poco.