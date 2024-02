“Per sempre, esagerato, chi vuole vivere per sempre?”. Così cantavano i Queen in Who Wants to Live Forever, splendido brano che fa da tema sonoro anche al film cult Hilghlander, l’ultimo immortale. In realtà, la domanda andrebbe posta al contrario, ossia chi non vorrebbe vivere per sempre? Purtroppo però nessuno può. A quanto pare però c’è una clinica a Londra che permette di estendere la propria vita.

La clinica del dottor E

Si chiama Mohammed Enayat, ma per tutti è ormai noto con il nome di dottor E.

“Diamo alle persone il potere di prendere il controllo del loro corpo… e quindi controllare il loro destino”.

Stiamo parlando di un medico di famiglia (argomento oggi particolarmente dibattuto nel nostro paese, non solo per il calo di numeri di questa figura rispetto al passato, ma anche perché si paventa l’arrivo del medico di famiglia a pagamento , cosa già presente a Padova grazie alla presenza di un centro medico privato), il quale gestisce una clinica definita da molti clienti come un vero e proprio centro in grado di offrire longevità e far vivere per sempre, almeno in senso figurato. Il dottor E proponee trattamenti specifici allo scopo di estendere la vita dei suoi pazienti.

Dichiara il medico ai giornalisti, ma in cosa consiste il suo trattamento? Secondo il dottor E il suo trattamento è in grado di offrire una vita più lunga ai suoi pazienti. I suoi cavalli di battaglia consistono nella somministrazione di NAD+, ossia Nicotinammide adenina dinucleotide sotto forma di integratore. I clienti vengono poi trattati con la crioterapia, che consiste nell’immergere il corpo in una nube di azoto all’interno di una cabina. Tale procedura aiuta l’organismo a liberare endorfine e dare quindi una sensazione di benessere. C’è infine la camera iperbarica di ossigeno che permette ai pazienti di migliorare la qualità del proprio sonno.

Vivere per sempre nella clinica del dottor E

La clinica si chiama HUM2N e si trova South Kensington, a Londra. Mohammed Enayat lavora come medico di famiglia per il NHS a Lewisham, ma è con questa clinica che ha realizzato il suo sogno di trasformare la medicina in una passione anche per i suoi pazienti. Il numero di questi ultimi è in costante crescita e vanta anche clienti come il milionario Bryan Johnson, il quale investe tantissimi soldi soprattutto in una dieta vegana fatta di integratori e allenamenti pesanti. Il suo scopo, come quello di tutti gli altri pazienti, è di trovare il segreto per vivere per sempre, o quanto meno allungare di molto gli anni di vita. Naturalmente, i costi sono alti a dir poco. Solo acquistare online il pacchetto NAD+ HOME KITS ha un prezzo di 495 dollari. Naturalmente, soggiornare in clinica e partecipare alle immersioni iperboliche con ossigenoterapia e crioterapia ha costi molto più elevati.

Le parole del dottor E però sono senz’altro chiare in tal senso, e il suo scopo (oltre a far soldi) è quello di offrire una visione alternativa della medicina, nella speranza che il suo approccio possa un giorno essere condiviso anche dalla medicina ufficiale: “Sono diventato medico per migliorare la salute delle persone. Con la scienza si può conferire alle persone il potere di prendere il controllo del proprio corpo e, di conseguenza, del proprio destino.”

I punti chiave…