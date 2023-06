Virgilio mail di nuovo down, molti utenti non riescono ad accedere, cosa succede?

Sono passati meno di 5 mesi dall’ultimo disservizio, ma a quanto pare Virgilio Mail registra un altro down. Molti utenti infatti lamentano l’impossibilità ad accedere alla propria posta elettronica. Cosa sta succedendo? Il problema sembra essere meno generalizzato rispetto a quello verificatosi a fine gennaio, e alcuni internauti hanno già risolto.

La posta elettronica non si apre

Da ieri sera e stamattina alcuni utenti hanno avuto difficoltà ad accedere al proprio account di posta elettronica. Virgilio Mail down è la frase che è circolata sul web e che mette nuovamente la società sotto gli occhi del ciclone. Sembra comunque che l’allarme per la stragrande maggioranza sia già rientrato. Nulla a che vedere quindi con il disastro accorso a fine gennaio, quando la posta elettronica di Virgilio è rimasta inutilizzata per svariati giorni. Alcuni infatti all’epoca non riuscirono ad accedere addirittura per quasi una settimana. Il danno ulteriore fu che alla ripresa del servizio, tutte le mail ricevute in quel periodo di tempo andarono completamente perse. In questo caso invece la problematica è durata relativamente poco, infatti tanti utenti affermano di essere riusciti ad accedere dopo qualche ora.

Possibili ragioni del guasto

Stavolta sembra essersi trattato di un guasto di poco conto, forse dovuto a un work in Progress. Qualche giorno fa infatti l’azienda ha rilasciato un messaggio a tutti i suoi utenti nel quale si avvertiva che a breve sarebbero cambiate le politiche di accesso, sottolineando anche la presenza di un possibile servizio in abbonamento. Nello specifico si avvisavano gli utenti che dal 13 giugno sarebbe stata la profilazione dei cookie per fini pubblicitari. In alternativa gli iscritti avrebbero potuto rifiutare pagando un abbonamento dal costo di 3,99 euro all’anno.

“Virgilio Mail è da molti anni la casella di posta utilizzata da milioni di italiani, sempre aggiornata e ricca di nuove funzionalità. Per fornirti un servizio di qualità, utilizziamo le inserzioni pubblicitarie personalizzate come avviene in tutti i principali portali web. A breve, per offrirti l’accesso alla Virgilio Mail da web, in continuità con quanto fatto sinora, potrai scegliere se prestare il consenso ai cookie di profilazione, uno strumento tecnico che ci permette di proporti solamente gli annunci pubblicitari più rilevanti per te, senza versare alcun corrispettivo in denaro. Qualora invece decidessi di negare il consenso ai cookie di profilazione, per continuare a usare Virgilio Mail, ti chiederemo un corrispettivo economico pari a 3,99€/anno.”.

Virgilio Mail down, cosa è successo?

L’ulteriore alternativa era che avrebbero potuto chiudere il proprio account e quindi rifiutare entrambe le possibilità. Ecco il comunicato rilasciato via mail:

Non si sono mai conosciute le ragioni del down di gennaio, ma sappiamo che si trattò di un guasto non da poco, probabilmente causato da hacker che avevano insidiato il sistema provocando gravi danni ai server. In quel caso, infatti, anche Libero Mail era inaccessibile. In quel caso, l’azienda si scusò con il seguente comunicato:

“Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile. Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia. Prevediamo di poter avere maggiori informazioni nelle prossime ore. In ogni caso terremo aggiornati i nostri utenti, come fatto finora, attraverso i canali di Italiaonline”.

I più attenti avranno notato la data sopra citata della nuova policy, ossia il 13 giugno, proprio la giornata di ieri.

Riassumendo…

VirgilioMail down per molti utenti da ieri sera a stamattina;

a distanza di 5 mesi nuovi disservizi per la piattaforma;

probabilmente il guasto è dovuto al passaggio verso la nuova policy annunciata proprio per il 13 giugno.

È probabile quindi si sia trattato di un breve differenzio dovuto al passaggio verso la nuova politica. Fortunatamente, comunque, il problema sembrerebbe essere stato già risolto.