Vip e Coronavirus, da Rugani a Tom Hanks, i personaggi famosi infetti

Non c’è scampo nemmeno per i vip, dopo alcune smentite sembra ormai ufficiale anche la positività di Tom Hanks al Coronavirus. Andiamo quindi a vedere quali sono i vip che hanno contratto il virus in queste ultime settimane.

Vip e Coronavirus

In principio fu Nicola Porro. Il giornalista di Matrix fu tra i primi personaggi famosi italiani a contrarre il virus Covid 19, ma naturalmente la lista è lunga. Anche perché non solo l’Italia è finita sotto il nuovo morbo cinese. Pensiamo ad esempio a Luis Sepúlveda, lo scrittore spagnolo che ormai già da diverso tempo risulta positivo al virus e che secondo alcune fonti era anche in condizioni gravi, per fortuna da poco smentite dalla moglie.

A dire il vero comunque, anche da noi in Italia prima di Porro c’erano stati altri casi più o meno noti. Diversi politici infatti avevano già contratto il virus, anche se in questo caso parlare di veri e propri vip + forse improprio. Ad ogni modo, noto è il caso di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, così come del suo collega Alberto Cirio, governatore del Piemonte.

Tornado ai vip veri e propri, invece, ha fatto subito scalpore ieri sera il caso Rugani. Il difensore della Juventus è il primo caso di coronavirus in Serie A, c’è da dire che l’atleta risulta essere positivo, ma asintomatico, quindi non presenta alcun sintomo legato al virus. Il calcio non è stato risparmiato nemmeno in Germania, positivo il giocatore dell’Hannover Timo Hubers. Concludiamo con l’ultimo della lista, ovvero Tom Hanks, attualmente in Australia con la moglie, l’attrice Rita Wilson, anch’essa positiva al tampone.