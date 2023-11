Fa parte del patrimonio Fininvest, ed è quindi parte dell’eredità. Stiamo parlando di Villa Gernetto di Berlusconi. Alla morte del cavaliere ci sono state molte altre cose a cui dare attenzione prioritaria, data la loro importanza. Ora però c’è chi si chiede che fine farà tale struttura, chi deciderà di accaparrarsela e soprattutto quanto vale. Scopriamolo insieme.

Da tenuta a sede dell’università

Oggi villa Gernetto di Berlusconi ospita l’Universitas Libertatis, ma le intenzioni degli eredi sembrano destinate a farne altro uso.

I figli dovranno quindi decidere se tenerla o, cosa più probabile, venderla per dividerne il ricavato in parti uguali. Si tratta comunque di una scelta non facile, visto che tale dimora è collegata a importanti partecipazioni in società quotate in Borsa. La domanda che però molti si pongono è quanto vale? La valutazione oggi si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Davvero un bel gruzzoletto da dividere per gli eredi di Silvio. A dire il vero, sono due anni che il luogo è in manutenzione e non svolge più i suoi compiti di sede universitaria. Anche isi sono interessati al caso e hanno contattato il centralino per capire cosa ne è dei corsi. La risposta è stata lapidaria: “I corsi non sono attivi. E non credo che riprenderanno più”.

Villa Gernetto di Berlusconi si trova a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. L’università fondata dal cavaliere rappresentava uno dei suoi sogni, ossia offrire una formazione politica agli studenti. Il Cavaliere voleva istituire un ateneo telematico che potesse formare i futuri leader del suo partito. Il progetto era partito nel 2022, ma purtroppo non è andato mai a compimento. Se vi state chiedendo com’era questa dimora al suo interno, ebbene possiamo parlare di una tenuta davvero spettacolare. Si tratta di una proprietà di 24 mila metri quadrati con 60 camere da letto e un cinema da 80 posti.

Villa Gernetto di Berlusconi, quale futuro l’attende?

Benché fosse una dimora da sovrano, la scelta di Berlusconi era stata quella di farne un luogo di studio. Nel 2022 era stata adibita a sede delle lezioni magistrali dell’Universitas Libertatis. Come abbiamo visto, però, i corsi non hanno avuto vita lunga, causa la scomparsa del Cavaliere. La tenuta venne edificata nella seconda metà del Settecento da Simone Cantoni e successivamente ampliata. L’edificio fu costruito sullo stile architettonico neoclassico, è vanta una vista panoramica di tutto rispetto, visto che affaccia sulla Valle del Lambro. La sua ubicazione precisa è a Fermo, una piccola frazione di Lesmo. È conosciuta anche con i nomi di Villa Mellerio e Villa Somaglia. Caratteristico anche il luogo dove tale dimora fu edificata. anticamente era infatti un insediamento romano, mentre successivamente vi era stato costruito un convento.

Tra gli incontri più importanti ospitati dall’ex premier in questa dimora ci sono quello con Putin del 2020 e quello con il premier croato Jadranka Kosor del 2010. L’eredità di Berlusconi sembra proprio non avere fine, e ora i figli potranno deliziarsi di un’altra tenuta data loro in dono. Come detto, non è chiaro al momento quale sarà il destino di questa villa, ma secondo alcune indiscrezioni gli eredi sembrano orientati verso la vendita, così da poter dividere la somma tra loro in parti uguali.

