Viaggiare leggeri contro i rincari dei voli, come far entrare vestiti in un bagaglio a mano

In tempi di crisi viaggiare leggeri è possibile. Anzi quasi obbligatorio. I voli costano sempre di più, anche per una tariffa base si spendono molti più soldi rispetto a prima e a questo bisogna aggiungere il costo della vacanza. Se fino a due anni fa si riusciva a rimanere dentro un budget più o meno decente, adesso bisogna abituarsi a sborsare molto più denaro per fare un viaggio. Ecco perché si cerca di trovare qualche metodo per spendere meno o comunque ottimizzare i soldi spesi. Il bagaglio è proprio uno di questi. Per spendere di meno in molti cercano portare meno cose in valigia in modo da non pagare il bagaglio extra e pagare solo la tariffa base. Ma il punto è proprio questo. Come fare una valigia perfetta e ottimizzare gli spazi?

Le regole per far entrare tutto nel bagaglio a mano

Prima di tutto va detto che la regola numero uno è viaggiare leggeri, quindi lasciare a casa tutto ciò che è superfluo e portare solo il necessario scegliendo bene i vestiti utili.

Alcune regole

La prima regola è non strafare, quindi scegliere indumenti necessari che si possono indossare più volte. Ad esempio ooptare per colori neutri o facilmente abbinabili in modo da portare meno cose ma cambiare le combinazioni. Un altro segreto è scegliere tessuti resistenti e leggeri, che ingombrano molto di meno. Quindi prediligere stoffe come seta e cotone o lana o cashmere che ingombrano meno e tengono fresco. Questo vuol dire, rispetto ai tessuti sintetici, anche poterli indossare più volte senza il rischio di doverli riporre indopo solo una sola volta in cui si sono stati indossati a causa del cattivo odore.Da non dimenticare neppure un giacca leggera o un k-way da riporre in borsa che può essere utile per moltissime destinazioni.

Se la scelta del tessuto è importante, lo è altrettanto scegliere il tipo di vestiario. Per ottimizzare lo spazio e far stare tutto dentro un bagaglio a mano si possono scegliere abiti funzionali che si possono portare più volte. Ad esempio gonne lunghe o corte, cardigan, pareo e t-shirt che pesano poco e si adattano a ogni look. Come dicevamo, anche il colore è fondamentale.

Se si sceglie di viaggiare leggeri, quindi, è importante optare per colori neutri che si possono abbinare un pò a tutto. Si a dal bianco, al beige, nero o blu. Sono tonalità che si adattano davvero a ogni look e in momenti in cui la parola d’ordine è fare selezione e viaggiare leggeri è importante puntare a questi colori e rinunciare alle nuances alla moda. Per quanto riguarda le scarpe, è fondamentale portare al massimo due paia, di uno almeno un paio di sandali o infradito per ottimizzare gli spazi.

In un bagaglio a mano ci possono stare anche i prodotti di bellezza, basta scegliere quelli in formato mini. In vendita, infatti, si trovano creme, dentifrici, shampoo, bagnoschiuma, profumi e prodotti per il make up nei formati piccoli da poter porre nel comodo sacchetto da 100 ml. In questo modo si può rinunciare al beauty case gigante e accontentarsi di pochi prodotti ma utili. Infine, è importante scegliere anche gli accessori giusti, invece di portare più foulard, cappelli, costumi e copricostumi, se ne scelgono solo un paio optando per i più funzionali. Insomma, sono passaggi fondamentali, per evitare il superfluo e non pagare il bagaglio extra.

