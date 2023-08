Viaggiare è tra le cose più importanti per i giovani, il nuovo studio

“Sì, viaggiare… evitando le buche più dure”, cantava Battisti. A quanto pare per i giovani andare alla scoperta del mondo è una delle priorità nella vita. Uno studio effettuato dagli esperti di Hype ci svela quali sono le tendenze più ricercate da parte dei ragazzi quando si tratta di viaggi.

Gli anni in gioventù sono ricchi di emozioni e passioni ancora genuine, con sentimenti e desideri sinceri e ricchi di curiosità. Si guarda spesso al futuro ancora con ottimismo e spensieratezza e viaggiare diventa uno dei must. Lo studio di Hype, che è un servizio di gestione digitale del denaro, si è concentrato sulla fascia d’età che va dai 18 ai 25 anni. Tale analisi è stata effettuata prendendo in considerazione la quantità di soldi che i ragazzi mettono da parte e per quale motivo vengono poi spesi. Si evince che uno degli obiettivi principali è quello di partire per andare a visitare una nuova città tutta da scoprire. A quanto pare, quando si tratta di viaggiare i nostri ragazzi non badano a spese, e sono anche disposti a tirare la cinghia su altro pur di potersi permettere un weekend o una lunga vacanza altrove.

Analizzando la funzione risparmi per i ragazzi, Hype è riuscita a scoprire che i giovani hanno una grande propensione a mettere soldi da parte per concedersi una vacanza. La ricerca ha infatti rivelato che solo il 10% dei ragazzi compresi nella suddetta fascia d’età utilizza la funzione risparmi. Più della metà di questa percentuale però non lo fa per progetti a lungo termine, bensì per viaggiare. Parliamo di oltre il 50% del campione. In netta inferiorità altre tendenze come risparmiare per comprare un’auto (solo il 12%) o investire per l propria formazione scolastica (appena il 2%). Insomma, il desiderio di scoprire nuove mete è nettamente più forte di altri per i nostro ragazzi, i quali, come dicevamo, sembrano ancora lontani dalle preoccupazioni del presente.

L’indagine ha svelato anche in che modo i ragazzi si approcciano al viaggio, ossia quali sono le loro abitudini e i trend più gettonati. Naturalmente, parlando di persone che spesso non hanno ancora una professione lavorativa, i viaggi in questione sono decisamente low cost. La vacanza breve è tra le più gettonate. Un weekend nelle grandi capitali europee è il trend più gettonato. Per risparmiare sfruttano i periodi meno affollati. L’interrail è un’altra modalità di viaggio particolarmente sfruttata dai giovani. In questo modo si potrà infatti gira l’Europa in treno a prezzi decisamente più convenienti. Naturalmente, un altro vantaggio di viaggiare da giovani è quello di condividere l’esperienza con gli amici, al fine di poter anche dividerne le spese.

Non mancano le mete presenti all’interno del nostro stesso paese, cosa che facilita non poco anche la gestione delle proprie finanze. In realtà, secondo l’analisi di Hype, anche le famiglie ultimamente stanno optando per questa soluzione. Molte famiglie infatti decidono di partire con altri conoscenti, al fine di dividere le spese anche per l’alloggio. Si tratta senza dubbio di un’ottima soluzione per viaggiare e concedersi una vacanza senza spendere troppo.

