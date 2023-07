Solo i più coraggiosi possono affrontare queste sfide, sia per il rischio che per i costi. Insomma, a volte il conto ci spaventa, ma i temerari non si scoraggiano. Scopriamo insieme quindi quali sono i viaggi più costosi e pericolosi al mondo. Dalle strade della morte ai ghiacci dell’Antartide.

Altro che relax, una vacanza da paura!

Se sognate una vacanza rilassante, allora questa lista di mete non fa al caso vostro, sia per la loro pericolosità che per l’aspetto economico. Stiamo infatti parlando di viaggi più costosi e pericolosi al mondo. Forse molti lettori troveranno anche di cattivo gusto parlare di un argomento del genere, visto quanto ad esempio è accaduto con il sottomarino Titan. Parliamo della spedizione costata 250 mila euro e soprattutto la vita dei 5 passeggeri a bordo che volevano vedere il Titanic. Mentre la OceanGate h annunciato la sospensione di tutte le altre spedizioni dopo l’incidente, noi però vogliamo fare un excursus di quelli che sono i viaggi più pericolosi e costosi. Del resto, sappiamo venissimo che, nonostante questi incidenti, molti appassionati non si scoraggeranno più di tanto, sia perché si parte sempre dal presupposto che le disgrazie capitino sempre agli altri e mai a noi, sia perché in fondo la vita è sempre un rischio.

Ma ora bando alle chiacchiere, vediamo quali sono i viaggi che offrono questo brivido speciale. Che ne direste di un viaggio tra le stelle? Visitare lo spazio è possibile grazie ad Elon Musk. Il boss di Tesla e di Twitter ha condotto già alcuni avventurieri nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lo scorso anno, un’avventura di 10 giorni che è costata ben 55 milioni di dollari a ciascun viaggiatore. SpaceX potrebbe un giorno diventare meno costosa, ma no aspettiamoci un costo accessibile a noi comuni mortali. E invece un viaggio tra i ghiacciai dell’Antartide? Stiamo parlando di uno dei luoghi meno contaminati dalla presenza dell’uomo, il quale in realtà non potrebbe proprio viverci, visto che non esistono situazioni naturali che lo permettono. Una crociera per visitarlo costa dai 10 mila ai 20 mila euro a persona.

Viaggi più costosi e pericolosi al mondo

Proseguiamo la nostra carrellata di viaggi costosi e pericolosi rimanendo ancorati con i piedi sul pianeta Terra, senza quindi spostarci nello spazio o andando sott’acqua. Che ne direste di una escursione sull’Everest? scalarlo è l’impresa di grandi appassionati, visto che si tratta della montagna più alta del nostro pianeta. La vetta posta a 8.849 metri richiede per raggiungerla spiccate abilità da alpinista esperto, ma quanto meno non bisogna spendere soldi per arrivarci. Insomma, una morte gratis, visto che basta mettere un piede in fallo per abbandonare questa valle di lacrime.

Rimanendo nelle avventure senza costi aggiuntivi (se non quello di pagare per raggiungere il luogo in aereo), ecco la Porta dell’Inferno in Turkmenistan. Il cratere emette fuoco, ma è diventato una grande attrazione turistica. Se non temete il caldo, accomodatevi pure. La strada della morte si trova invece in Bolivia. È lunga 56 km, ha un dislivello totale di oltre 3mila metri e si abbarbica lungo il costone di una montagna, con un passaggio davvero striminzito. È sprovvista di parapetti e quindi anche qui un leggero sbandamento dell’auto significa morte sicura, senza sé e senza ma. Viene frequentato spesso dai turisti, nonostante le 200 morti all’anno.

