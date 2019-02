Viadotti pericolosi da Nord a Sud senza proprietario e manutenzione, l’inchiesta della Gabanelli

Nel data room di ieri sera all’interno del Tg di La7, Milena Gabanelli ha posto l’attenzione sui viadotti in quanto 1.425 risultano essere senza proprietario né manutenzione. La maggiore concentrazione di essi si trova in Campania, Sicilia e Calabria.

Data Room di Milena Gabanelli 4 febbraio 2019: i viadotti

La Gabanelli nella sua striscia all’interno del Tg di La 7 ha esordito dicendo che non si sa di chi sono 1.425 cavalcavia. Tutto è iniziato ad ottobre 2016 quando sulla statale Milano-Lecco il ponte di Annone è collassato sotto il peso di un tir. Ci furono 1 morto e feriti. Il ponte doveva essere sistemato ma l’Anas credeva che fosse compito della provincia e la provincia credeva fosse compito dell’Anas fino a quando non è crollato. Poi ci sono stati altri crolli per cui nel 2017 il Ceo dell’Anas Armani ha dato il compito all’ingegnere Massimo Simonini di fare un censimento. Si è scoperto che i 27 chilometri di autostrade statali che sono in gestione dell’Anas incrociano 2.994 viadotti dove non si capisce chi deve effettuare la manutenzione. A indagine conclusa si è evinto che 1.425 viadotti sono senza proprietario. La metà di essi ha più di 40 anni di vita e il 25% supera i 50 anni.

Elenco viadotti da Nord a Sud

La Gabanelli nel data room ha comunicato che 1.425 viadotti, a seguito del censimento effettuato, risultano senza proprietario e manutenzione. Di questi ce ne sono 150 in Calabria, 307 in Campania, 85 in Emilia Romagna, 121 in Lombardia, 226 in Sicilia, 127 in Toscana e 112 in Veneto. Sono stati fatti degli esempi: la trafficatissima statale SS 7 bis che attraversa la provincia di Caserta e Napoli ha sulla testa 13 cavalcavia orfani. Tre di questi sono pericolosi per cui il sindaco li ha chiusi ma sotto continuano a transitare le auto. Il problema è che un blocco di cemento potrebbe cadere, come spiega la Gabanelli, in ogni momento.

Cavalcavia senza manutenzione

Nel servizio della Gabanelli sono state mostrate anche le immagini di cavalcavia senza manutenzione. Ci sono alcuni ponti con le barre di ferro rotte. Nel comune di Succivo, ad esempio, il ferro non c’è più e si vede addirittura sotto.

In Lombardia la SS 629 quella a quattro corsie del lago di Monate passa sotto un paio di viadotti costruiti oltre mezzo secolo fa. In Veneto ce ne sono solo 2 sulla SS 12 dell’Abetone del Brennero, 2 sulla SS 434 Transpolesana Rovigo-Verona mentre sull’asse attrezzato Chieti-Pescara dove transitano 40 mila veicoli al giorno sono venuti giù dei calcinacci. L’Anas ha fatto della manutenzione ma poi ha comunicato che non spettava a lei fare tali lavori di manutenzione.

Conclusioni

Ad inizio dicembre 2018 l’Amministratore Delegato dell’Anas Gianni Vittorio Armani, prima di lasciare, ha inviato l’elenco al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una lettera allarmata nella quale ha comunicato che su buona parte di quei ponti viaggiano carichi eccezionali. Il problema è che non si conosce lo stato di conservazione di tali opere ed i gestori non rispondono. La Gabanelli chiede quindi al Ministero se tali viadotti dovranno essere presi in carico da Anas perché in tal caso dovrà dare anche delle risorse. Dal 21 dicembre, poi, si evince che il nuovo amministratore delegato dell’Anas è Simonini, l’ingegnere che era stato chiamato per effettuare il censimento.

