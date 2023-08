Vespa Piaggio Dior, all’asta esemplare unico per un prezzo assurdo

Quando si parla dell’azienda in questione, si parla dell’eccellenza. Con la Vespa Piaggio 946 Dior per si va anche oltre, visto che parliamo di un modello nato dalla collaborazione con la nota società che si occupa dell’alta moda. Lo scooter in questione ha avuto svariati copie negli anni, ma la prima versione del 1946 rimane leggendaria. E ora è stata battuta all’asta.

Un’asta da record per un modello leggendario

Spesso si usa dire “più unico che raro” per indicare qualcosa di estremamente difficile da replicare o trovare. Stavolta però la frase è da intendere quasi alla lettera. La nuova Vespa Piaggio nasce dunque da questa collaborazione con il mondo dell’alta moda. Non è la prima volta che l’azienda si apre a questo genere di collaborazioni. Ricordiamo infatti le versioni con Armani e Louis Vuitton. Per non parlare poi di quelle firmate da grandi star del mondo della musica. Tornado al modello in questione, sappiamo che si tratta di uno scooter che fa parte di una limited edition di 946 modelli numerati.

E pensare che ce n’è voluto di tempo per completare l’opera, visto che tale collaborazione era stata annunciata addirittura nel 2012, suscitando non poco interesse (e soprattutto molta attesa, quasi 10 anni, essendo stata messa in pratica nel 2021).

La particolarità ulteriore che lega le due aziende è che anche la Dior è stata fondata nel 1946. Quindi, quale pretesto migliore per creare appunto la Vespa Piaggio 946 Dior? Ma torniamo finalmente a parlare di questa asta che tanto ha fatto discutere gli appassionati. E stata organizzata da Collecting Cars e si è svolta il 20 luglio scorso. Ebbene, le offerte pervenute per accaparrarsi il modello in questione sono state davvero tante, ben 69. Alla fine però solo uno è il fortunato vincitore e nuovo proprietario dello scooter e la somma è decisamente altina, per usare un eufemismo.

Vespa Piaggio Dior, un modello per pochissimi

Stiamo infatti parlando di ben 35 mila euro.

Lo scooter battuto all’asta per 35 mila euro è stato conservato in Spagna ed è compreso di tutti gli elementi originali. Si presenta in maniera perfetta e ha percorso soltanto 3 km in questi due anni. Senza dubbio si è trattato di un modello di esposizione che quasi certamente non ha mai visto la strada, se non per brevissimi tratti. Ma è molto più probabile invece che i tre km percorsi siano il frutto di eventi dimostrativi. Il modello è disegnato da Maria Grazia Chuiri, direttore creativo di Dior ed è caratterizzato dalla distintiva verniciatura Cream White con accenti dorati satinati. Non manca il noto tessuto monogramma Dior Oblique sul sedile. Insomma, un prodotto che un appassionato di moda e di motori non può lasciarsi sfuggire, soprattutto se si tratta di un modello in edizione limitata.

Per quanto riguarda alcuni brevi accenni alle caratteristiche tecniche, la Vespa Piaggio Dior dispone di un motore monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria, a tre valvole, che produce circa 12 CV di potenza, abbinato a una trasmissione CVT. Pensiamo però che molto difficilmente il nuovo proprietario deciderà di sfruttare il suo motore per farsi un giro in città. Molto probabilmente infatti verrà esposto nella sua collezione personale e conservato come una preziosa reliquia.

