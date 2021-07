Variante Kappa e Delta, contagi in aumento in Italia: ecco le ultime novità

La bozza di monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità/Ministero della Salute comunica che i casi di variante Kappa e Delta sono in aumento in Italia. La maggior parte di essi è circoscritta in alcune zone ma c’è comunque timore. Oggi è venerdì e c’è il consueto appuntamento con le ordinanze. Questa settimana, però, sarà la prima dall’autunno in cui non se ne firmeranno. Questo significa che l’Italia resterà tutta bianca e a comunicarlo è proprio il ministro della Salute Roberto Speranza.

L’Rt nazionale scende ma salgono i contagi per variante Kappa e Delta

L’indice Rt nazionale continua a scendere: passa da 0,69 della scorsa settimana a 0,63 di questa. L’incidenza di casi, invece, è di 9 ogni centomila abitanti contro gli 11 della settimana scorsa. Questo è quanto si apprende dalla bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero Salute che sarà comunicato oggi.

La notizia è buona perché i casi sono in diminuzione. Spaventa però la proporzione di casi causati dalle varianti Kappa e Delta che sono in aumento. Per capire quanto esse siano contagiose c’è il dato di ieri della Gran Bretagna con circa 28 mila casi di coronavirus. Il 99% di essi sono oramai alimentati dalla variante Delta. La Bbc spiega che, nonostante tale numero, resta contenuto il numero dei ricoveri e dei decessi.

Attenzione alla variante Kappa e Delta, i casi sono in aumento

La maggior parte dei casi di variante Delta e Kappa sono attribuibili ad alcuni focolai presenti in varie aree dell’Italia. Proprio per questo i tecnici spingono sulla copertura vaccinale ma anche su un sequenziamento/tracciamento più capillare.

Nelle province autonome ma anche in tutte le regioni italiani al momento non ci sono pericoli.

Il rischio è basso in quanto non supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva/area medica (3% mentre la soglia critica è il 30%). Cala anche il numero dei ricoveri da 2.289 a 1.676 (ultimo dato del 29 giugno)., direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss, comunica però che dall’osservazione epidemiologica emerge una prevalenza di variante Delta. Per questo è necessaria la massima attenzione come comunica anche Massimiliano Fedriga. Tale variante purtroppoa quella inglese e senza una buona campagna vaccinale si rischia che misure come il distanziamento siano poco efficaci.

Franco Locatelli ha invece avvertito che una dose sola di vaccino non copre adeguatamente dalla variante. Il problema è che essa più contagiosa “e può provocare patologie significative nei soggetti non vaccinati o in chi ha una sola dose di vaccino”. I vaccini in ogni caso stanno funzionando anche contro la variante Delta ma è necessaria anche la seconda dose.

Ricordiamo che contagi da variante Delta si sono registrati la scorsa settimana in regioni come il Friuli, nel trevigiano, a Biella, in Piemonte, in Lombardia (con piccola diffusione anche della Kappa) e nelle Marche. Risulta però essere la Campania la regione con più contagi da Delta (dai dati della scorsa settimana).

