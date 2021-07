Variante Delta e zona bianca a rischio, 4 regioni verso la zona gialla già questa estate

Per il momento nessuna regione rischia seriamente di tornare in zona gialla, ma con la variante Delta che corre anche in Italia, gli esperti sono ormai convinti che entro fine mese i contagi saranno almeno 4 volte superiori a quelli attuali e che ad agosto la variante indiana sarà predominante al 90%.

Le Regioni e il rischio zona gialla

Dopo la finale Italia-Inghilterra di Euro 2020 e i numerosi assembramenti nelle piazze per festeggiare, Sileri ha già anticipato che entro la fine di luglio i contagi saranno quadruplicati rispetto ad oggi e che servirà tracciare in modo deciso, anche se non si torna indietro in merito alla mascherina all’aperto.

Per alcune regioni, però, il passaggio dalla zona bianca a quella gialla non è da escludere, così come la possibilità di zone rosse locali nel caso di focolai. Il passaggio in zona gialla rispetto a quella bianca non vedrebbe comunque grandi differenze visto che il coprifuoco è stato abolito anche in fascia gialla. La paura, però, che dalla zona gialla si possa passare in zona arancione in un batter di ciglio non è da escludere. Il Governo ha pensato ad un piano per evitare che l’estate possa nuovamente far rima con restrizioni e chiusure. Ad esempio, l’apertura delle discoteche è ancora in dubbio nonostante l’ok del Cts, un atteggiamento prudente che mira ad evitare scenari catastrofici.

Chi rischia di tornare in zona gialla

Per tornare in zona gialla, comunque, le Regioni devono presentare un’incidenza di contagi di almeno 50 su 100mila abitanti. Attualmente le regioni si trovano sotto questa soglia ma alcune rischiano: la Sicilia, che ad oggi ha un’incidenza a 1, la Campania che ha un’incidenza a 19, l’Abruzzo a 16,6 e le Marche a 15,3.

Se le cose non miglioreranno non è escluso che entro due o tre settimane queste regioni torneranno in zona gialla. Per evitare tutto ciò, considerando che la stagione estiva è nel suo clou, le regioni vorrebbero discutere su una modifica dei criteri per il cambio colore. Dunque guardare all’incidenza negli ospedali e la pressione ospedaliera.

