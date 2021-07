Variante Delta, vacanze in Italia: dove sono focolai, restrizioni e zone rosse

Manca meno di una settimana al mese di agosto, il mese tradizionale delle vacanze, e la variante Delta imperversa in molte località e aree del paese. I numeri del contagio sono in brusco aumento e a partire da venerdì 6 agosto entra in vigore il Green Pass che regola l’accesso ai luoghi pubblici. Ma dove si trovano i focolai Covid in questo momento? Quali sono le località di vacanza che stanno reintroducendo restrizioni e limitazioni? Dove si trovano le mini-zone rosse?

Variante Delta, i focolai in Italia: dove sono?

L’ultimo focolaio, forse per la variante Delta, è stato rilevato nelle isole Eolie, a Stromboli (isola oramai ex-Covid free). Tutto è iniziato quando un turista, sabato scorso, è sbarcato e dopo qualche giorno è risultato positivo al Covid. Nel giro di una settimana i contagi sono arrivati a 14 e un ristorante ha dovuto chiudere perché quattro camerieri sono risultati positivi.

A Salina, sempre nelle Eolie, c’è un solo giovane positivo, ma sono decine i suoi contatti costretti alla quarantena e all’isolamento obbligatorio. Restando in Sicilia, nella bella isola di Pantelleria ci sono ben 26 positivi, cluster sviluppatosi dopo un party privato. In Sardegna c’è un focolaio a Ghilarza, in provincia di Oristano.

Non se la passa bene neanche la riviera romagnola e adriatica con un cluster a Jesolo, dopo una festa tra amici, e un altro a Riccione, a causa di un gruppo di ragazzi di Alessandria. L’area di Rimini sta vedendo in generale un grande incremento dei contagi, superando lo stesso capoluogo Bologna.

Ritornando al Sud, anche la Puglia e il suo splendido Salento stanno vedendo una crescita brusca di contagi. Sulla costa tirrenica, desta preoccupazione un cluster sviluppatosi a Ostia, con 16 contagiati tutti avventori del medesimo locale.

Dove sono le mini-zone rosse e dove ritornano le restrizioni?

Ci si ammala anche in montagna. Si segnala un piccolo focolaio a Valtournenche in Valle d’Aosta. Cluster si stanno aprendo anche in alcuni centri estivi con Andalo Valtellino e Petriolo nelle Marche. Anche i matrimoni possono produrre focolai, come quello di Paggese in Acquasanta nelle Marche.

Soprattutto al Sud, a causa della diffusione della variante Delta, sono state attivate delle zone rosse. A preoccupare è soprattutto la Sicilia, che ha visto ricomparire le zone rosse in varie località, come Caltabellotta, Cammarata, Favara, Gela, Mazzarino, Riesi e San Giovanni Gemini, revocate però sabato 24 luglio.

In Calabria, è zona rossa la località di Terranova da Sibari, a pochi chilometri dalla splendida costa ionica.

In Puglia, nella splendida città di Otranto, letteralmente assaltata dai turisti, è tornato l’obbligo all’uso della mascherina all’aperto. Stessa restrizione anche nell’isola di Ponza e San Felice al Circeo.

In Campania, infine, sono state annullate la festa di Sant’Anna a Ischia e i concerti del Giffoni Film Festival.

