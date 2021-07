Variante Delta in Italia, ecco dove sono i focolai (da Nord a Sud) mentre i contagi aumentano già a luglio

La variante Delta in Italia si sta diffondendo sempre di più, facendo risalire il numero di casi giornalieri con nuovi focolai. Nella sola giornata di ieri ci sono stati 2.153 nuovi positivi, a fronte di 23 decessi, numeri ancora lontani da quelli registrati in Spagna (oltre 26 mila), tanto che in molte città del Paese iberico è tornato in vigore il coprifuoco.

Di seguito tutti i focolai di variante Delta attivi in Italia

Lombardia

A Sesto San Giovanni, con provenienza lo spazio Carroponte, i positivi accertati al momento sono 3, ma sono stati già avviate le ricerche per un possibile focolaio all’indomani della serata del 1° luglio scorso.

Veneto

Proseguono gli accertamenti sulla variante che ha innescato il focolaio di Jesolo nei giorni scorsi, dopo che un ragazzo tornato dall’Inghilterra ha incontrato i suoi amici per seguire la semifinale Italia-Spagna nonostante il tampone avesse dato esito positivo.

Campania

Paura a Caserta, dove è stato sospeso il campo estivo dell’istituto Salesiani dopo un focolaio di 44 casi di Covid. Non si conosce al momento ancora la variante, ma anche in questo caso gli operatori non sembrano avere dubbi al riguardo.

Puglia

Sotto la lente d’ingrandimento la zona di Manfredonia, a seguito di un focolaio registrato durante un campus estivo di ragazzini all’African Beach. Si segnala anche il focolaio dell’hotspot di Taranto, dove sono stati rinvenuti 26 soggetti positivi.

Calabria

Il comune di Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza, è in zona rossa fino al prossimo 21 luglio, dopo 25 nuovi casi di Covid negli ultimi 7 giorni. Secondo quanto dichiarato dalla Regione Calabria, la circolazione della variante Delta è stimata attorno al 30% su tutto il territorio. Inoltre, nell’ordinanza regionale firmata per imporre la zona rossa a Terranova da Sibari, viene specificato che si è trattato di una misura necessaria per prevenire eventuali risalite dei contagi nel corso delle prossime settimane.

Sardegna

Il comune di Usini, provincia di Sassari, ha prorogato le restrizioni fino al prossimo 19 luglio, dopo una decina di persone risultate positive alla variante Delta.

Vedi anche: Variante Delta, allarme Farnesina per i viaggi all’estero: perché si rischia di rimanere bloccati