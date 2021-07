Variante Delta, il vaccino serve? Ecco i dati su ricoveri, TI e decessi

Non si placano le polemiche sul Green Pass e il vaccino anti-Covid. La variante Delta, secondo molti manifestanti No-Vax, si sarebbe diffusa proprio a causa delle vaccinazioni, ed è per questo che bisogna rifiutarle a tutti i costi e chiedere a gran voce ‘libertà’ per chi ha deciso di non sottoporsi a quella che viene definita una sperimentazione di massa.

I manifestanti No-Vax sottolineano anche come, nonostante la campagna vaccinale, la pandemia stia riprendendo quota e in effetti il tasso di positività è risalito nuovamente al di sopra del 3%, riportandoci a una situazione simile a quella di maggio. I ricoverati aumentano giorno dopo giorno così come le terapie intensive. Dunque, vaccinarsi non serve a fermare la pandemia?

Per rispondere, occorre leggere i dati con maggiore attenzione.

Il vaccino serve contro la variante Delta? Ecco i dati su ricoveri, TI e decessi

Diamo immediatamente qualche dato per comprendere le ragioni della crescita della pandemia e come i numeri dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi si dividano tra coloro che hanno scelto di vaccinarsi e coloro che hanno rinunciato.

In Italia, nel periodo tra l’11 giugno e l’11 luglio, ci sono stati quasi 2000 ricoverati a causa del Covid e della variante Delta. Di questi, soltanto 224 avevano effettuato il vaccino, gli altri 1700 e più sono non vaccinati, quasi il 90%.

Nello stesso periodo, sono state ricoverate in terapia intensiva 151 persone. Di queste 151 persone, soltanto 8 avevano effettuato la vaccinazione. In questo caso, i non vaccinati rappresentano circa il 95% delle terapie intensive.

Se prendiamo il Veneto, ad esempio, riscontriamo che sulle 64 persone ricoverate, nessuna si era già sottoposta alla doppia dose di vaccino. In questo caso, si tratta del 100% di ospedalizzazioni dovute a chi ha rifiutato il vaccino.

Quali sono le regioni in cui si sta diffondendo di più?

Lo stesso dato lo troviamo in Emilia Romagna, dove su 161 ricoverati per Covid, nessuno era passato per i centri vaccinali, in Liguria e in Umbria.Riguardo i decessi, infine, sono 10 le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni che sono morte, nonostante la vaccinazione. Si tratta appena del 10% di tutti i decessi complessivi. Significa che ogni 10 morti a causa del Covid e della variante Delta, soltanto 1 era stato già vaccinato. Il, è ovvio, ma sappiamo c, al 94% dall’ospedalizzazione, al 97% dai ricoveri in TI, al 96% dal decesso.

Un altro dato da sottolineare è come la diffusione della variante Delta del coronavirus sia maggiore nelle regioni dove c’è stato il tasso più basso di vaccinazioni in percentuale sul numero complessivo della popolazione. In Sicilia si ha già il 7% di terapie intensive occupate, in Calabria il 6%, in Campania il 5%, in Basilicata il 4%. Nessuna regione del centro-nord, dove la campagna vaccinale ha incontrato meno resistenze, presentano dati in linea con la media nazionale.

