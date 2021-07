Variante Delta e vacanze in Europa, è rischioso? Ecco la mappa con le zone rosse europee

L’aumento dei contagi a causa della variante Delta, stanno preoccupando ormai tutta l’Europa. La situazione è in netto peggioramento anche in Spagna e Portogallo, due paesi molto gettonati per le vacanze tanto che in Francia, il ministro degli Affari europei Clement Beaune, ha chiesto ai francesi di non andare in vacanza in questi due paesi.

Variante Delta dilaga in Spagna e Portogallo

All’emittente France 2, Clement Beaune ha dichiarato che si sta monitorando la situazione: “Chi non ha già prenotato le vacanze eviti Portogallo, Spagna, la Catalogna in particolare, dove molti francesi vanno a fare festa, potrebbero essere varate misure rafforzate”. Un monito che riguarda anche altri Paesi alla luce del nuovo Green Pass, che dal 1° luglio permette di viaggiare nei paesi europei se in possesso del certificato che dimostra la guarigione, il vaccino fatto o un tampone negativo. Il trend in forte aumento un pò ovunque, soprattutto in questi due paesi, potrebbe però cambiare le carte in tavola anche per il Green Pass a livello locale se saranno inserite nuove restrizioni.

In Spagna, ad esempio, la pandemia ha colpito molti giovani, complice la vita notturna e la riapertura dei locali, ecco perché il Governo spagnolo si prepara ad imporre delle nuove regole. Peggioramento anche in Portogallo, dove la variante Delta è ormai dominante con il 76% dei contagi.

La mappa delle zone rosse in Europa

Intanto, l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a causa del diffondersi della variante Delta ha pubblicato un nuovo aggiornamento con la mappa delle zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del coronavirus. Spagna e Portogallo sono classificate come rosse, hanno avuto un aumento dei contagi tra 75 e 200 casi ogni 100mila abitanti. In rosso scuro Cipro, che indica un incremento dei contagi superiore ai 500 ogni 100mila.

Nel resto d’Europa, attualmente, solo l’Irlanda è stata classificata in zona arancione così come alcune zone della Grecia, tra cui la provincia di Atene, e l’Olanda. In Finlandia, Svezia, in alcune regioni della Norvegia, Estonia e Croazia, il tasso è tra 3,9% e 1% mentre in Italia tra le zone con tasso di positività tra 3,9% e 1% figurano Marche, Campania, Basilicata e Calabria.

