Variante Delta, dove sono i focolai in Italia: allarme OMS per quarta ondata in Europa

Anche in Italia aumentano i casi di variante Delta. Le regioni hanno segnalato numerosi focolai sparsi. Nel frattempo, l’Oms ha anticipato che di questo passo ci sono tutte le condizioni per una quarta ondata in autunno.

Quarta ondata in autunno

Secondo l’Oms con l’arrivo dell’autunno arriverà anche la quarta ondata del Covid-19. Lo ha dichiarato Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità durante una conferenza stampa. Le tre condizioni che sembrano aprire la porta alle nuova ondata sono le “nuove varianti, copertura vaccinale insufficiente e aumento dei contatti sociali”. La variante Delta sarà dominante ad agosto in Europa, la campagna vaccinale non sta procedendo come dovrebbe ha sottolineato Kluge: “Vediamo molti Paesi fare bene ma la copertura vaccinale media nella regione è solo del 24%” Nell’ultima settimana, in particolare, sono cresciuti i casi anche come conseguenza dei maggiori spostamenti, i contatti sociali, l’allentamento delle restrizioni e i viaggi.

Dove sono i focolai di variante Delta

Intanto, anche in Italia aumentano i contagi e si sono creati dei focolai in alcune regioni. Attualmente sono cinque le province sorvegliate speciali: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno.

In Piemonte la variante Delta è stata trovata in provincia di Vercelli mentre in Liguria sono cinque i casi di variante Delta: nella provincia di Savona e due in quella della Spezia. Anche la Lombardia si aspetta che diventerà dominante entro poche settimane. Focus su un focolaio a Codogno dopo una festa. In Trentino Alto Adige sono stati registrati 34 casi da inizio maggio.

In Veneto risultano pochi focolai nel trevigiano, si parla di 27 casi provenienti da un nucleo familiare e un cluster generato da una donna in provincia di Padova.

Aumentano i casi anche in Friuli Venezia Giulia dove la variante Delta è ormai dominante. Anche in Emilia Romagna la situazione è delicata dopo il focolaio scoppiato a Piacenza. La percentuale è ormai del 23%.

Due casi di variante Delta anche a Pisa mentre nelle Marche è presente un focolaio a San Benedetto del Tronto dopo una festa in spiaggia di giovanissimi.

Casi in aumento anche in Umbria e Lazio, dove la variante è arrivata al 34%. 87 casi registrati anche in Abruzzo e almeno 4 in Molise, mentre in Campania la variante Delta sembra riguardare Napoli. 51 casi accertati in Puglia ma la crescita riguarda anche la Calabria e la Sicilia. Infine, in Sardegna continua il focolaio nel sassarese.

