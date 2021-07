Variante Delta: dove sono adesso i cluster in Italia, focolai anche nelle località di vacanza

Crescono i focolai da variante Delta anche in Italia. Negli ultimi giorni, complice la finale degli Europei dello scorso 11 luglio, stanno crescendo i contagi tra giovani che hanno festeggiato tra domenica e lunedì nelle piazze e locali.

Dove sono i cluster in Italia al 21 luglio

Attualmente, in Italia il più grande focolaio si trova a Roma sono dove sono contagiati più di 100 ragazzi che avevano visto la partita degli Europei tra Italia e Belgio in un pub nel quartiere di Monteverde. Sempre in Lazio occhi puntati su un focolaio ad Ostia. In Piemonte 15 ragazzi tra 11 e 15 anni sono risultati positivi al Covid in un centro estivo dell’ex villaggio olimpico di Sestriere. Primi focolai anche in Valle D’Aosta, dove 4 maestri di sci sono risultati positivi a Valtournenche. In Lombardia è scattata l’operazione di tracciamento dopo il concerto del cantante Mecna al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) dove risultate positive tre persone.

Focolai da variante Delta da Jesolo, fino a Pantelleria e Manfredonia

Cluster anche in Veneto, a Jesolo e Treviso, dove alcuni ragazzi si sono contagiati dopo delle feste private. In Emilia Romagna risulta il caso di 15 ragazzi che sono contagiati dopo una vacanza a Riccione. In Toscana risulta un focolaio a Firenze di alcune persone che avevano assistito alla finale degli Europei davanti al maxischermo di un locale all’aperto. Cluster e zone rosse anche in Sicilia: il primo è il focolaio di Pantelleria dove risultano almeno 26 contagiati dopo una festa privata. Zone rosse anche a Caltabellotta e Favara, in provincia di Agrigento, dove dal 22 al 29 luglio un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci ha imposto la zona rossa, così come anche a Gela e Piazza Armerina.

Un altro cluster riguarda la Puglia e un focolaio di 40 giovani in vacanza a Manfredonia. Occhi puntati anche su Gallipoli, frequentata da molti ragazzi.

E se in Italia la situazione è ancora moderata, in alcuni paesi come Spagna, Portogallo, Francia e Grecia, il numero di contagi è molto alto e la Farnesina sta sconsigliando le vacanze a meno di non acquistare una polizza assicurativa.

