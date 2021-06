Variante Delta e Delta +: dove sono adesso i focolai in Italia?

Aumenta la preoccupazione per la variante Delta e la Delta Plus in tutta Europa. Il Regno Unito ha registrato un nuovo picco di casi, 16.135 nuovi casi in 24 ore, il numero più alto dal 2 febbraio.

Allarme per la variante Delta e la Delta +, a fine agosto sarà dominante

Gli esperti hanno lanciato l’allarme, entro la fine dell’estate il 90% dei casi di coronavirus saranno determinati dalla variante Delta o indiana a causa della sua maggiore trasmissibilità come ha spiegato il centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc):

“Sulla base delle prove scientifiche disponibili, “la variante Delta è più trasmissibile di altre varianti circolanti e stimiamo che entro la fine di agosto rappresenterà il 90% di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell’Unione europea. In uno scenario di riduzione graduale del 50% delle misure di intervento non farmaceutico entro il primo settembre – precisano gli esperti l’incidenza di Sars-CoV-2 dovrebbe aumentare in tutte le fasce di età, con valori più alti in quelle di età inferiore a 50 anni”

Per questo è importante completare il ciclo vaccinale nel più breve tempo possibile con maggiore attenzione per le persone ad alto rischio, in particolare persone con più di 50 anni per evitare una nuova ondata come quella dell’autunno 2020. Secondo il centro europeo, sembra inoltre credibile che solo con due dosi la protezione sia valida rispetto alla prima dose.

Dove sono adesso i focolai di variante Delta

Intanto, anche in Italia arrivano le prime segnalazioni di focolai di variante Delta. In Lombardia è al 3,25% a giugno mente la variante K è allo 0,8%. Anche in Campania è stato segnalato un focolaio a Torre del Greco con 44 contagiati e 83 nel Vesuviano di cui 22 guariti. Di questi 7 avevano ricevuto la prima dose di vaccino. Anche in Puglia rappresenta il 35% dei contagi e sarebbe diffusa dal Salento al Gargano.

Un altro focolaio si è sviluppato in, a Villa Petto, frazione del comune di Colledara, dove sono stati eseguiti 250 tamponi di cui 11 positivi alla variante Delta, di cui 2 a Teramo e 2 a Colledara. Anche insono stati trovati 24 casi a Piacenza, inoltre sono state contattate 800 persone per sottoporsi a tampone. In, la variante Delta riguarda 15 casi come confermato dal laboratorio di Microbiologia e virologia di Sassari. Casi di variante Delta sono stati segnalati anche incon 25 casi finora accertati, in, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia e Lazio.

La situazione dunque si fa seria e anche nel nostro paese è iniziata la rincorsa della variante indiana. Dall’1% di maggio, a metà giugno la variante risulta aver raggiunto il 3,4% per salire al 9% attuale ma i casi potrebbero essere molti di più e secondo il Financial Times il nostro paese è il quinto al mondo per la percentuale di casi dovuti a questa variante.

Il rischio è che una circolazione intensa del virus, anche con pochi casi gravi e decessi, aumenti il rischio di nuove mutazioni più patogene e più resistenti al vaccino. Ecco perché è importante vaccinare anche con la seconda dose.

Vedi anche: Variante Delta Plus, cos’è e dove si trova: l’Italia deve preoccuparsi?

[email protected]