Una volta si diceva “vai a far del bene e muori ammazzato”, oggi scopriamo con grande rammarico che il vecchio adagio è ancora valido, vista la multa che si è beccata il buon samaritano di questa storia. Protagonista della vicenda un motociclista di Martellago, in provincia di Venezia, il quale per aiutare una signora si è beccato una bella sanzione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

La sanzione che non ti aspetti

Già altre volte ci siamo occupati di multe per violazione del codice della strada, tra quelle più generose e giuste, senza dubbio la sanzione per chi supera il limite di velocità.

Stavolta però quella comminata al 58enne motociclista di Martellago, proprio non ce la aspettavamo e a quanto pare la notizia sta facendo indignare non poco anche gli altri lettori sul web. Ma cosa è successo? Sabato 18 maggio, alle 10:30 del mattino, gli agenti hanno multato il protagonista della vicenda nel comune di Oderzo. Il motivo? Procediamo con ordine… Come dicevamo, al mattino del 18 maggio scorso il signor Massimiliano Furlanetto,della vicenda che vi raccontiamo, notava una lunga coda in strada causata da una macchina ferma in mezzo alla carreggiata.

L’auto, con all’interno una donna, era rimasta in panne. A quel punto, il nostro motociclista, ferma la moto, si toglie il casto e va a sincerarsi delle condizioni della signora. Ed ecco che scatta la multa! A raccontare l’episodio è stato lo stesso protagonista sui social. Furlanetto, dopo aver fermato la moto e liberatori si casco e zaino, ha fatto uscire la signora dall’auto ed è riuscito e rimetterla in moto, così da spostarla quel tanto che bastava per liberare la carreggiata. Completata l’azione, però, è arrivata la pattuglia che ha multato il signore per non avere il casco.

Una multa inspiegabile

Qualquadra non cosa si dice in questi casi. La versione raccontata dal motociclista prosegue: “Arrivano i vigili di Oderzo dalla parte opposta della strada e uno di loro mi rimprovera per la moto ferma. Spiego la situazione, ma l’atteggiamento non è di aiuto, anzi è piuttosto aggressivo. La prossima volta che passo per Oderzo mi spiace ma non aiuto più nessuno. I motociclisti sono diversi quando si tratta di aiutare“. Il Comandante della polizia locale prende le difese della sua pattuglia: “Il motociclista aveva finito ed era stato invitato a mettere il casco prima di essere sanzionato. Senz’altro appoggio in pieno l’attività svolta dalla pattuglia. Il signore su Facebook ha scritto la sua versione“.

Per quale motivo il signore è stato multato? Ancora non ci è chiaro.

I punti chiave…

motociclista si ferma per aiutare auto in panne, ma toglie il casco e viene multato;

il racconto del protagonista su Facebook è surreale e il web si indigna;

84 euro di multa, 5 punti sottratto e fermo amministrativo di 60 giorni.

Il casco va infatti indossato quando ci si mette in moto, non quando si è a piedi o alla guida di un’auto. Forse il signore ha ripreso la marcia della sua due ruote senza indossarlo? Forse è a questo che si riferiscono iquando sostengono di averlo invitato più volte a indossare il casco prima di multarlo? Secondo il racconto del diretto protagonista parrebbe di no. Ma se così non fosse, allora questa multa ci risulta essere davvero inspiegabile. Sta di fatto che la sanzione non è delle più leggere, 84 euro, 60 giorni di fermo e 5 punti decurtati dalla patente. Vai a far del bene…