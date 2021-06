Lo stop al vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni e la seconda dose con un vaccino diverso per chi ha ricevuto la prima con il siero AstraZeneca è uno dei temi caldi delle ultime ore. Intanto, la variante Delta inizia davvero a preoccupare la Gran Bretagna.

Seconda dose vaccino Johnson&Johnson e AstraZeneca, cosa cambia

La campagna vaccinale farà affidamento sui vaccini Pfizer e Moderna dopo lo stop per gli under 60 e la raccomandazione di usare Johnson&Johnson per gli over 60. Tutto ciò potrebbe rallentare in parte la campagna vaccinale anche se da Palazzo Chigi c’è ottimismo, visto che dovrebbero arrivare 55 milioni di dosi entro l’estate.

Anche gli Open Day vanno riorganizzati, con il rispetto delle fasce di età. Dunque, per chi ha meno di 60 anni non saranno fatti i vaccini con AstraZeneca e J&J e il Comitato tecnico scientifico ha invitato le Regioni a rispettare le regole per le fasce d’età per rendere omogenea la campagna. In tal senso le Regioni si stanno muovendo: il Piemonte, ha deciso di stoppare la somministrazione agli under 60 anche del vaccino Johnson&Johnson e darà il via anche al vaccino in farmacia.

In Lombardia saranno somministrati Pfizer o Moderna per i 18/49enni, e Pfizer, Moderna o J&J per i 50-59enni. La Valle D’Aosta si sta organizzando per il vaccino in farmacia con Moderna per i nati tra il 1961 e il 1981. Anche la Liguria ha stoppato la vaccinazione con J&J per gli under 60 così come la Toscana, dove i richiami per chi ha fatto AstraZeneca e ha meno di 60 anni saranno fatti con Pfizer o Moderna.

Una decisione che sembra unanime per tutte le Regioni. Secondo Francesco Paolo Figliuolo la scelta di somministrare AstraZeneca solo per gli over 60 ed effettuare il richiamo con gli altri vaccini potrebbe rallentare un pò la campagna ma tra luglio e agosto tutto dovrebbe rientrare.

Il nodo della combinazione di due vaccini diversi e la variante Delta in UK

Un altro problema per chi deve fare la seconda dose con Pfizer o Moderna e ha fatto la prima con Astrazeneca, è quello della disponibilità della seconde dose tra luglio e agosto. Molti Open Day, infatti, si sono svolti a maggio e la seconda dose è quindi prevista tra luglio e agosto. Quasi 1 milione di persone con meno di 60 anni dovranno ricevere la seconda dose con un vaccino diverso senza contare gli over 60 che potrebbero non voler più la seconda dose con Astrazeneca dopo tutte le notizie contraddittorie.

In un’intervista al Corriere della Sera Fabio Ciciliano del Comitato tecnico scientifico ha spiegato che:

“In via preliminare è stata registrata una maggiore efficacia nella produzione di anticorpi con dosi eterologhe inoculate con un intervallo di 9-12 settimane AstraZeneca-Pfizer rispetto al protocollo vaccinale omologo”

Intanto, la situazione in Gran Bretagna a causa della variante indiana o Delta preoccupa. Il 90% dei casi segnalati di coronavirus per chi non si è vaccinato o ha fatto solo una dose appartengono a questo ceppo. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il G7 ha parlato della possibilità di inserire la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna nel caso dell’aumento dei contagi.

