Continua il dibattito per i vaccini in vacanza e il piano salva estate di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni. L’ipotesi di vaccinare gli italiani in vacanza, per evitare di rimandare l’immunizzazione a settembre, rallentando la campagna, non è piaciuta al generale Francesco Paolo Figliuolo ma le Regioni premono.

Vaccini in vacanza, i nodi da sciogliere

Secondo Figliuolo, infatti, vaccinare le persone in vacanza non è semplice dal punto di vista logistico, servirebbe un registro sanitario nazionale in grado di consentire la consultazione delle banche dati e considerando le regole spesso diverse delle varie Regioni non è affatto semplice portare avanti un piano simile. Un altro problema da affrontare è quello delle dosi. Da settimane, infatti, queste vengono assegnate alle regioni in base alla popolazione. Per vaccinare i turisti in vacanza, invece, si dovrebbero compensare le dosi assegnando un surplus alle Regioni che vaccineranno i turisti.

Il problema è che molte regioni sono particolare affollate di turisti durante l’estate e questo potrebbe rallentare la vaccinazione dei residenti. Basti pensare ad Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Puglia ma anche Trentino Alto Adige.

Accordi tra le Regioni per il vaccino in vacanza

Dalla parte dei Governatori, intanto, alcuni si sono detti concordi sul fatto di vaccinare i turisti. Luca Zaia, ha parlato della seconda dose agli stranieri, mentre Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità pugliese, ha dichiarato che “le problematiche logistiche e amministrative vadano affrontate e risolte su scala nazionale”.

Anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si dice convinto di non abbandonare l’idea del richiamo dei vaccini in vacanza o magari superare il problema estendendo a 90 giorni la seconda dose con i vaccini a mRna.

È un accordo che potrebbe essere replicato con altre Regioni. Naturalmente però ci vuole un situazione come quella di Piemonte e Liguria dove da sempre esiste un’omogeneità di scambi. I liguri sono i nostri sciatori e noi siamo i loro balneari.

Anche Abruzzo, Lazio e Emilia-Romagna sembrano favorevoli ai vaccini in vacanza, ma bisogna sempre tenere presente la disponibilità di dosi in arrivo. Liguria e Piemonte, invece, si sono già accordate per un patto che consentirà ai due sistemi sanitari di scambiarsi i dati per fornire il vaccino in vacanza anche ai turisti. Si tratta di un patto Salva vacanza che sarà siglato il 22 maggio e che permetterà ai turisti liguri in vacanza in Piemonte di vaccinarsi e ai turisti piemontesi in vacanza in Liguria di vaccinarsi, come ha chiarito il governatore del Piemonte Alberto Cirio

Ora si attende un accordo simile anche per le altre Regioni.

