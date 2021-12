Vaccino covid bambini 5-11 anni: come prenotare Regione per Regione e quando partono le vaccinazioni

Da metà dicembre partirà la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni che potranno vaccinarsi contro il covid-19. Il ministero della Salute ha anche rilasciato una circolare con le linee guida.

Linee guida

Per i vaccini dei bambini che hanno tra 5 e 11 anni verrà usato il vaccino Pfizer-BioNtech e sarà di 10 µg rispetto a 30 µg usati per le dosi degli adulti a distanza di tre settimane una dall’altra. In base allo studio su bambini vaccinati tra 5 e 11 anni, è stato dimostrato che l’efficacia del vaccino Pfizer si attesta al 90,7% contro il virus sintomatico e non sono stati segnalati eventi avversi gravi, né casi di anafilassi e miocarditi o pericarditi. Per la maggior parte si è segnato dolore in sede di iniezione, stanchezza, cefalea, mialgia e brividi. Le prime dosi in Italia saranno somministrate dal 15 dicembre, poi arriverà il rinforzo a gennaio.

Vaccino covid bambini 5-11 anni: come prenotare Regione per Regione

Per quanto riguarda le prenotazioni, in Abruzzo è possibile prenotare il vaccino sul sito della Regione come avviene per gli adulti. Saranno circa 76mila i bambini vaccinabili. In Piemonte le adesioni sono partite il 10 dicembre con circa 1.500 iscrizioni e le somministrazioni inizieranno il 16 dicembre. Anche in Toscana tramite il sito della Regione è già possibile prenotarsi e nelle prime ore sono giunte già più di 4mila richieste. In Lombardia la vaccinazione per i bambini inizierà il 16 dicembre mentre sul portale della Regione ci si può registrare. In totale sono circa 600mila i bambini che possono vaccinarsi. Stessa data per l’Emilia Romagna dove le prenotazioni sono aperte da oggi tramite sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP.

Anche in Lazio si prenota da oggi ma si inizierà dal 15 dicembre a vaccinare i più piccoli, così come in Liguria, dove per i bambini saranno usati hub dedicati. In Friuli Venezia Giulia, si può prenotare fino al 14 dicembre. Il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi ha fatto sapere che: “I primi a ricevere il vaccino saranno i pazienti ricoverati all’istituto materno infantile di Trieste. Il 18 dicembre le inoculazioni verranno effettuate al Molo IV di Trieste. L’attività proseguirà il 19 dicembre all’Ente Fiera di Udine mentre il 20 dicembre sarà la volta di Pordenone”. Si parte il 16 dicembre anche in Puglia e Campania, mentre in Veneto la somministrazione è stata affidata dalla Regione ai pediatri di libera scelta.

