Il vaccino antinfluenzale 2020-2021 nell’anno del Covid-19 è ancora più importante del solito. Ecco allora un vademecum per capire chi può e chi deve farlo e sopratutto chi dovrà pagarlo e chi no. Ricordiamo che siamo alla vigilia della partenza delle campagne vaccinali: si partirà infatti già martedì in l’Emilia Romagna e poi il 26 ottobre toccherà al Piemonte.

Vaccino antinfluenzale 2020-2021: ecco per chi è gratuito

Prima del Covid-19 il vaccino antinfluenzale era gratuito per chi aveva a partire dai 65 anni e per coloro che rientravano nelle categorie a rischio. Per la stagione 2020-2021, invece, la gratuità è stata estesa anche a coloro che hanno un’età compresa tra i 60 ed i 64 anni.

Il vaccino è infine raccomandato fortemente anche ai bambini tra i 0 ed i 6 anni così come ai sanitari e a tutti quelli che esercitano professioni socio-sanitarie sopratutto a contatto con gli anziani.

Vaccino antinfluenzale: quali sono le categorie a rischio

Il Ministero della Salute invita tutte le categorie a rischio a vaccinarsi e per loro il vaccino antinfluenzale sarà gratuito. L’elenco delle persone a rischio include le donne che all’inizio della stagione dell’influenza sono incinte o hanno partorito da poco, i soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni e i bimbi /adolescenti che sono trattati da tempo con l’acido acetilsalicilico. Inoltre coloro che sono a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale, coloro che sono ricoverati presso strutture per lungodegenti, chi dona il sangue e il personale a contatto di animali che potrebbero essere fonte di infezione da virus influenzale non umano. Inoltre gli addetti ai servizi pubblici e chi è a contatto con soggetti ad alto rischio complicanze.

Vaccino per l’influenza: chi deve farlo obbligatoriamente e quando

Per visionare tutte le categorie più precisamente ci si potrà connettere a questa pagina del Ministero della Salute

Il vaccino non è obbligatorio per nessuna categoria di persone. Di recente il Lazio ha fatto un’ordinanza che lo rendeva obbligatorio per chi aveva più di 65 anni e per i sanitari. Il Tar, però, l’ha bocciata.

L’Aifa che è l’Agenzia Italiana per il farmaco comunica che la protezione che si ha grazie al vaccino inizia all’incirca due settimane dopo la vaccinazione e dura circa 6/8 mesi. L’effetto di protezione inizia poi a scemare.

Dove si fa il vaccino antinfluenzale

Il vaccino antinfluenzale si fa presso lo studio del proprio medico di base o del pediatra o negli ambulatori vaccinali, nelle strutture sanitarie ma anche (in alcuni casi) dai medici del lavoro. Per aiutare i medici di base in questo compito, alcune regioni hanno deciso di attivare dei drive-in dove le persone possono rivolgersi per evitare file troppo lunghe di attesa ed assembramenti. Le dosi ordinate quest’anno sono 17 milioni e mezzo e quindi circa 7 milioni in più rispetto allo scorso anno.

