Dal 10 giugno vaccini per tutti anche under 40 e under 30 senza limiti di età. Entro la data citata dovrebbe arrivare la circolare che toglierà ogni restrizione per le fasce d’età. Tutti gli italiani potranno prenotare il vaccino, dunque anche la fascia 30-39 e 20-29.

Vaccini, arriva il via libera tutti per le prenotazioni senza fasce d’età

Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, come riporta Il Corrriere, ha considerato le dosi che arriveranno nelle prossime settimane e ciò permetterà di poter accelerare la campagna vaccinale e permettere anche agli under 40 di prenotare. L’obiettivo è anche quello di riallineare le regioni, in modo che nessuna rimanga indietro. L’obiettivo rimane quello di vaccinare tutti gli over 60 e rispettare questa priorità e poi pensare anche al vaccino in vacanza.

Entro la fine di giugno, si attendono 28 milioni di dosi; a giorni dovrebbero arrivarne 8,5 milioni a cui si aggiungeranno 20 milioni nelle prossime settimane. Per questo il commissario Francesco Paolo Figliuolo pensa che possano essere sufficienti per coprire ogni fascia di età. Durante un intervento a La7 ha detto:

«Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460 mila. Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all’appello 2,6 milioni. Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora».

Dopo sarà possibile vaccinare e dare il via libera tutti, anche ai giovani. Bisogna considerare che sempre da giugno partiranno anche le vaccinazioni in azienda e quelle in farmacia. L’obiettivo rimane in ogni caso arrivare a settembre con tutta la popolazione vaccinata o almeno una dose.

Come si stanno organizzando le Regioni

Intanto le regioni si stanno già organizzando. In Lombardia sono partite le prenotazioni per under 40 e a inizio giugno quelle per under 30, in Alto Adige si pensa già a immunizzare chi ha più di 18 anni, in Lazio si stanno organizzando sempre più open day con Astrazeneca per giovani. Anche in Piemonte dal 28 maggio inizieranno le prenotazioni per under 40 e da giugno quelle per la fascia 20-29. Dal 10 giugno, quindi, è facile ipotizzare che le regioni potrebbero non tenere più conto della fascia d’età.

Resta il problema di chi dovrà ricevere la prima o la seconda dose ad agosto, durante le ferie. Alcune regioni si stanno già organizzando in merito e pensano di offrire la seconda dose di vaccino ai turisti in vacanza. Piemonte e Liguria hanno già stretto un accordo in tal senso e altre regioni seguiranno l’esempio. Veneto, Sardegna e Puglia stanno pensando a come somministrare il vaccino in vacanza e la Toscana vorrebbe accordarsi con Emilia Romagna, Lombardia e Liguria per vaccinare i turisti.

