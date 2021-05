Vaccini under 30: le Regioni che vaccinano i giovani e le iniziative previste

Continua la campagna vaccinale che ora è entrata nel vivo per la fascia 50-59 e 40-49. Si attendono notizie per i vaccini agli over e under 30, intanto in alcuni territori si stanno organizzando degli eventi per chi ha meno di 30 anni.

Open day vaccini under 30: le regioni che li organizzano

Fino a sabato 22 maggio nella provincia di Bolzano, sono attivi degli “Open Vax Day & Night”, eventi dedicati ai giovani che hanno più di 18 anni che vogliono vaccinarsi con AstraZeneca. Gli appuntamenti sono già andati sold-out e risultano già assegnati l’85% degli appuntamenti. Addirittura a Bolzano e Vipiteno sono state organizzate delle serate con musica e dj.

In Liguria, da lunedì 24 maggio si apriranno le prenotazioni per gli under 30 che vogliono vaccinarsi su base volontaria con AstraZeneca. L’iniziativa è aperta per la fascia 18-39 anni ma solo con il vaccino AstraZeneca. In Lazio dal 1 al 3 giugno saranno organizzate delle giornate con appositi hub, dedicati alle vaccinazioni dei maturandi e dei professori che ancora non sono stati immunizzati. Potranno partecipare gli studenti che dovranno sostenere la maturità nelle scuole del Lazio. In totale saranno 70 gli hub vaccinali disponibili.

In Veneto, il governatore Zaia ha annunciato che aprirà le prenotazioni per gli under 30 e in genere per tutte le età nelle prossime settimane. Intanto, grazie ai posti liberi, circa 70mila, il governatore ha lanciato un appello a vaccinarsi fino al 16 giugno. Non è quindi escluso che già a fine maggio o giugno saranno aperte le prenotazioni.

Le regioni che apriranno le prenotazioni vaccini under 30

La Lombardia ha annunciato che dal 2 giugno aprirà alle prenotazioni per i giovani che hanno meno di 30 anni, mentre dal 27 maggio per la fascia 30-39.

“La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti. E sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini”

In, invece, le prenotazioni per ventenni e trentenni non saranno aperte prima di luglio mentre ilavrebbe già deciso di aprire alle preadesioni dal 15 giugno per chi ha tra 16 e 29 anni.Anche inè prevista dal 26 maggio la vaccinazione agli studenti maturandi secondo un’ordinanza di Nello Musumeci.In merito alle altre regioni, invece, le vaccinazioni sono concentrate sulla fascia 50-59 e 40-49 e probabilmente solo da giugno saranno aperte anche ai trentenni e chi rientra nella fascia 20-29 anni.Intanto il presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità , Silvio Brusaferro, intervistato da il Messaggero, ha parlato di netto miglioramento della situazione ma della necessità di monitorare le varianti:

Una terza dose di vaccino, quindi sarà possibile.

