La campagna vaccinale entra nella fase clou e da lunedì 17 maggio partono le prenotazioni dei vaccini per gli over 40, la cosiddetta fascia 40-49, i nati dal 1972 al 1981. Non tutte le regioni sono pronte a partire.

Vaccini over 40 in Lazio, Marche, Veneto e Piemonte

Tra le regioni che apriranno alle prenotazioni c’è il Lazio. Durante questo weekend a Roma è previsto un open day per gli over 40 che vogliono vaccinarsi con AstraZeneca mentre dal 17 maggio inizieranno le prenotazioni del vaccino dal medico di famiglia con vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson. In alternativa solo in seguito saranno aperte le vaccinazioni per questa fascia di età.

Via alle prenotazioni per over 40 anche nelle Marche. Dal 19 maggio saranno aperti le prenotazioni ma l’inoculazione è prevista da fine giugno. Anche in Veneto si partirà con le prenotazioni da lunedì così come in Piemonte, dove inizieranno le pre-adesioni sul portale ilpiemontetivaccina.it per la fascia 45-49 e poi la fascia 40-44 a partire dal 21 maggio.

Vaccinazioni per 40enni in Puglia, Liguria, Calabria, Sicilia, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia

Si procederà per scaglioni anche in Puglia, dove dalle 14 del 17 maggio si potranno prenotare i nati tra il 1970 e il 1973, dalle 14 del 19 maggio i nati tra il 1974 e il 1977 e dalle 14 del 21 maggio i nati dal 1978 al 1981.

Sempre da lunedì dovrebbero partire le prenotazioni per over 40 anche in Sicilia, Calabria, Umbria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Per l’Abruzzo non c’è una data precisa, ma sembra che il governatore Marsilio abbia annunciato l’avvio per chi ha più di 40 anni. In Liguria si partirà con gli over 45 dal 21 maggio e per gli over 40 dal 28 maggio.

Il nodo Lombardia, Campania, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna

In Lombardia prima del 20 maggio non si apriranno le prenotazioni. Il governatore Fontana ha chiarito che:

“Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato. Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento”.

Restano alcuni dubbi per le altre regioni. In Emilia Romagna si pensa ugualmente ad aprire le prenotazioni ma servono più dosi. In Toscana, l’avvio è previsto ugualmente dalla prossima settimana ma con il contagocce. In bilico la data di avvio per gli over 40 in Campania e Sardegna, per cui si attende la disponibilità.

