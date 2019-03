Vaccini, oggi 11 marzo 2019 termina la proroga: senza certificato non si entrerà in nidi e materne

Oggi 11 marzo 2019 scadrà la proroga per chi ha presentato l’autocertificazione per permettere ai propri figli di frequentare asili nido e scuole materne. In Italia, comunque, dovrebbero essere pochi i casi di bimbi che rischieranno di essere allontanati da scuola. Ecco i dettagli.

Oggi 11 marzo 2019 termina la proroga per chi ha presentato l’autocertificazione

Oggi 11 marzo 2019 è l’ultimo giorno disponibile per presentare l’avvenuta vaccinazione dei propri figli.

I genitori a settembre scorso, infatti, avevano potuto iscriverli a scuola grazie ad un’autocertificazione. Nei giorni scorsi, poi, Matteo Salvini è tornato nuovamente sull’argomento chiedendo alla ministra della salute Grillo di concedere una nuova proroga per decreto a chi non fosse ancora in regola. Questa, però, non è mai arrivata.

Così da oggi i bimbi dai zero ai 6 anni rischieranno di essere allontanati da scuola. Inoltre il decreto legge del 2017 dell’allora ministra della salute Lorenzin prevederebbe anche che vi sia una multa per coloro che frequentano la scuola dell’obbligo e che quindi hanno un’età compresa tra i 7 ed i 16 anni. Tale sanzione, però, non è stata mai applicata.

Il Parlamento, in ogni caso, sta lavorando ad una nuova legge che dovrebbe essere presentata prima dell’estate con la quale entrerebbe in vigore “l’obbligo flessibile” che scatterebbe solo a seguito di emergenze sanitarie o qualora ci fosse un significativo scostamento degli obiettivi di copertura fissati. Negli altri casi basterà sempre rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali.

A rischiare l’esclusione non ci sarebbero tanti bambini

A rischiare l’esclusione dalle scuole materne e dagli asili nido non ci sarebbero tanti bambini. Il numero sarebbe di 120 a Cesena mentre ce ne sarebbero altri 300 in Friuli Venezia Giulia oltre a gruppetti sparsi nelle diverse città italiane. Le regioni, comunque, in questi ultimi mesi, hanno rafforzato i controlli come da esempio il Lazio e la Toscana dove è nata un’anagrafe informatizzata grazie alla quale è possibile sapere in tempo reale la situazione di ogni singolo alunno. Tali regioni, poi, hanno inserito in automatico la vaccinazione fatta per cui i genitori non hanno dovuto portare la documentazione a scuola.

Le coperture vaccinali nel 2018 ovvero le vaccinazioni obbligatorie a 24 mesi per coloro che sono nati nel 2016 sono state in ogni caso rispettate. Ecco un esempio: l’esavalente (vaccinazione anti poliomelite, tetano, difterite, epatite B, pertosse ed haemophilus influenzae tipo B e la quadrivalente (rosolia, parotite, anti morbillo e varicella) in Lombardia hanno avuto: la prima una copertura del 95,3% rispetto al 94,5 dello scorso anno mentre la seconda del 94,7% rispetto al 93,9% del 2017. In Veneto l’esavalente ha avuto copertura del 93,9% contro il 93,5% dello scorso anno mentre la quadrivalente del 92,7% contro il 92,2% dello scorso anno. Nel Lazio, infine, c’è stata una copertura per la esavalente del 97,5% contro il 96,8% dello scorso anno mentre per la quadrivalente la copertura è stata del 96% contro il 95,3% del 2017.

Leggete anche: Decreto Vaccini, un regalo alle case farmaceutiche. Salvini: ‘Lo cancelleremo’.

Condividi su