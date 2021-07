Vaccini in vacanza per i turisti: come funziona nelle regioni del centro-Nord

Non è facile l’organizzazione dei vaccini in vacanza per i turisti, anche perché non esiste un piano nazionale organizzato e gestito. Le Regioni si stanno muovendo in assoluta libertà, creando però disparità di trattamento. Per fare un esempio, in Liguria può prenotare il vaccino in vacanza soltanto il turista proveniente dal Piemonte. L’Emilia Romagna, invece, si dice scettica sulle possibilità di somministrazione, a causa della scarsità nella disponibilità delle dosi.

Ecco comunque come funzionerà il vaccino per i turisti nelle regioni del centro-Nord.

Il caso dell’Emilia Romagna e lo scetticismo sulle vaccinazioni in vacanza per i turisti

La Regione Emilia Romagna non ha ancora predisposto un piano per la somministrazione dei vaccini in vacanza per i turisti. La motivazione è semplice e venata di polemiche. Dal momento che non è arrivata alcuna rassicurazione sulla disponibilità aggiuntiva di dosi, la priorità sarà data dunque ai residenti. Ancora presto per parlare di una possibilità anche per i turisti.

Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta: come funzionano i vaccini in vacanza

A partire dal 1° luglio è entrato in vigore un accordo tra Piemonte e Liguria per una sorta di reciprocità vaccinale. Un piemontese in vacanza in Liguria o un ligure in vacanza in Piemonte può già prenotare la seconda del vaccino per una somministrazione in vacanza. I prenotati sono già diverse centinaia.

La Regione Piemonte, tramite il governatore Alberto Cirio, fa sapere che intende stringere accordi dello stesso genere anche con Lombardia e Valle d’Aosta.

Come funziona la somministrazione dei vaccini in vacanza in Trentino?

Il Trentino, che ha una grande vocazione turistica, ha deciso di predisporre la somministrazione dei vaccini in vacanza per i turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Abruzzo, come funzionano i vaccini in vacanza

Si potrà ricevere dunque la seconda dose, ma soltanto dopo il 14° giorno di permanenza nella Provincia. Il Presidente fa sapere che si sta predisponendo già un software.

Un discorso simile vale anche per l’Abruzzo, si potrà ricevere la seconda dose del vaccino in vacanza, soltanto a partire dal 15° giorno di permanenza in Regione. La vaccinazione ai turisti non sarà gestita da Poste, ma direttamente dalle Asl provinciali. Il turista deve sottoscrivere un’autocertificazione in cui dichiara il periodo di permanenza e il domicilio e inviarlo all’email predisposta dalle Asl.

Come funziona nelle Marche il vaccino per i turisti

Meccanismo ancora più semplice per chi trascorrerà le vacanze nelle Marche. Per i turisti, basterà recarsi, nel giorno previsto per il richiamo, nei Punti Vaccinali di Popolazione o nei Punti Vaccinali Ospedalieri con il certificato della prima dose e senza prenotazione.

