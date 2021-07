Vaccini in vacanza: come funziona per i turisti nelle regioni del Sud

Governo e Regioni stanno predisponendo un piano per mantenere elevato il ritmo della campagna di immunizzazione. La somministrazione dei vaccini in vacanza è fondamentale e molte amministrazioni regionali stanno già predisponendo misure per i turisti.

La situazione non è semplice, però, e non mancano le polemiche. La prima criticità è data dalla difficoltà di approvvigionamento delle dosi. L’assessore alla Salute della Regione Lazio ha dichiarato che nel mese di luglio arriverà ben il 35-40% di dosi in meno rispetto a quelle di giugno. Difficile sarà garantire la seconda dose ai turisti. Una seconda criticità è data dal fatto che le Regioni si stanno muovendo in ordine sparso, stringendo accordi locali, senza un piano nazionale. Ancora una volta, si segnala debolezza del governo centrale nella gestione del piano vaccinale. Checché ne dica il generale Figliuolo.

Ma come funziona la somministrazione dei vaccini in vacanza, regione per regione? Ecco uno schema complessivo.

Sardegna: grande prudenza sui vaccini in vacanza

La Regione Sardegna non ha ancora aperto alla possibilità dei vaccini per i turisti. La motivazione è semplice. Non sono ancora arrivate rassicurazioni sulla disponibilità di dosi. La priorità sarà data dunque ai residenti.

Campania e Lazio: scetticismo sui vaccini per i turisti

Come già sottolineato, è probabile che nel Lazio arrivino circa il 35-40% di dosi in meno nel mese di luglio. Garantire la seconda dose in vacanza sarà pressoché impossibile. Anche la Campania è ancora ferma, il presidente De Luca lamenta la mancanza di dosi. Difficile dunque che si possa predisporre una campagna vaccinale in vacanza per i turisti.

Puglia e Sicilia: come funzionano i vaccini in vacanza e quali sono le incognite

Si attende un grande afflusso di turisti nelle regioni Puglia e Sicilia. Se questo è un bene per l’economia locale, per la gestione dei vaccini in vacanza lo è meno.

In Puglia, si sottolinea come sarà necessario compilare un modulo in cui si certifica la propria presenza in Regione e la volontà di vaccinarsi. In Sicilia, invece, basterà presentarsi negli hub vaccinali con la certificazione della prima dose.In entrambe le regioni, si sottolinea però che la somministrazione della seconda dose in vacanza sarà subordinata alla disponibilità delle dosi. Data la quantità di turisti che si riverserà in queste regioni, occorrerebbe predisporre degli approvvigionamenti particolari.

