È stato firmato il protocollo che da il via libera alle vaccinazioni in farmacia. Mancano però gli accordi finali tra Regioni e Federfarma in merito alle modalità di erogazione e il metodo di prenotazione. L’ipotesi più accreditata è che la prenotazione avvenga direttamente in farmacia con la tessera sanitaria come ha scelto di fare il Lazio, anche se alcune regioni preferirebbero che la prenotazione avvenisse tramite i centralini regionali.

Da giugno al via i vaccini in farmacia

I vaccini in farmacia, quindi, diventano realtà. Sono già circa 12mila le farmacie pronte a svolgere la vaccinazione ma il numero è destinato a salire. Finora hanno aderito al piano formativo della Federazione ordini farmacisti italiani 40.200 farmacisti pronti quindi ad effettuare il vaccino. Secondo Marco Cossolo, presidente Federfarma:

«L’inoculazione del vaccino avverrà in farmacia o in strutture pertinenziali adiacenti alla farmacia. Non servirà la presenza di un medico. I nostri farmacisti sono formati e preparati anche a un’eventuale reazione anafilattica immediata: in quei casi (assoltamente remoti) disporranno dell’adrenalina che è un farmaco da banco. Invece gli, altrettanto rari, eventi avversi si sviluppano solo a distanza di tempo e richiedono sempre l’intervento del 118».

A poter prenotare il vaccino in farmacia, sono tutti i cittadini tra 18 e 60 anni con tessera sanitaria. Il tipo di vaccino inoculato dipenderà dalle scorte delle regioni. In Lazio, ad esempio, si parte con J&J. Molto probabilmente bisognerà attendere giugno per avere maggiori dettagli sui vaccini in farmacia e sulla partenza della campagna.

Vaccini ad agosto in vacanza, ipotesi pianificazione seconda dose per le ferie

Intanto da giugno dovrebbero arrivare 20 milioni di dosi e questo potrebbe vorrebbe dire un via libera tutti alla vaccinazione senza fasce d’età.

Attualmente le regioni stanno vaccinando la fascia 50-59 e la fascia 40-49 con le prenotazioni già avviate. Da fine maggio in Lombardia inizieranno le prenotazioni per la fascia 30-39 e dai primi di giugno per la fascia 20-29. Con l’arrivo di 20 milioni di dosi è auspicabile che sarà tolta la fascia di età e che tutti potranno vaccinarsi e prenotarsi come ha fatto già intendere il commissario Francesco Paolo Figliuolo.

Nel frattempo, si continua a parlare ancora dei vaccini in vacanza. Per evitare che i cittadini rimandino la seconda dose di agosto e favorire il turismo nelle due settimane centrali, si è creato un fronte del Nord che include Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Lo scopo è pianificare la seconda dose in modo da evitare l’appuntamento proprio nelle settimane clou delle ferie. La proposta, è quella di dare l’opportunità di prenotare la prima dose e simulare il secondo appuntamento ri-calibrandolo o nella prima o nella quarta settimana di agosto. Entro il 3 giugno si dovrebbe decidere in merito, anche perché attualmente l’idea di vaccinare in vacanza non è del tutto fattibile.

L’Emilia Romagna si dice pronta a vaccinare solo i residenti che si spostano sulla riviera, ci sono poi Liguria e Piemonte che si sono accordate per vaccinare i turisti provenienti dalle loro regioni. Sardegna e Sicilia pensano che siano necessarie più dosi per poter vaccinare anche i turisti. Anche la Toscana potrebbe essere interessata ad accordarsi con Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia per un accordo di reciprocità.

Tutto poi dipende dal vaccino che sarà inoculato. Per gli under 60 solitamente si preferiscono Pfizer e Moderna mentre Vaxzevria e J&J sono su base volontaria. I primi due prevedono il richiamo dopo 35-40 giorni mentre Astrazeneca dopo quasi 3 mesi.

Vedi anche: Vaccini in vacanza: ipotesi domicilio temporaneo nelle località di villeggiatura

Vaccini under 30: le Regioni che vaccinano i giovani e le iniziative previste

[email protected]