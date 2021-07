Vaccini Covid, prime dosi calano a luglio: le strategie per convincere gli indecisi

Tornano a crescere i contagi da variante Delta anche in Italia ma calano le adesioni ai vaccini covid soprattutto per alcune fasce. Secondo gli ultimi dati, infatti, ormai le vaccinazioni che si stanno facendo a luglio sono tutti richiami. Al 12 luglio le prime dosi sono state 79mila contro 158mila dello stesso giorno della settimana precedente. Su oltre 500mila vaccinazioni al giorno, la maggior parte sono richiami.

Calo delle adesioni per i vaccini covid a luglio, poche prime dosi

Guardando ai dati ufficiali, è evidente il calo delle adesioni per i vaccini covid per chi deve fare la prima dose. In precedenza erano 400mila in 24 ore, ora si è scesi ad una media di 100mila. Questo significa che mancano all’appello gli scettici. Per questo motivo il Governo ha in mente delle strategie per convincere gli indecisi a vaccinarsi entro l’inizio dell’autunno, periodo in cui con l’aumento dei contagi si rischiano nuove chiusure.

Strategie per convincere gli indecisi

Oltre alla possibilità di estendere il Green pass anche per andare al ristorante, al bar o al centro commerciale come in Francia, e dei lockdown mirati solo per chi non è vaccinato, a livello locale si stanno pensando a nuovi stratagemmi per convincere gli indecisi. A Napoli, ad esempio, si sta pensando ad un call center per dare una spinta agli indecisi a cambiare idea. In particolare vengono contattati coloro che avevano dato l’adesione ma poi non si sono presentati. A spiegare il meccanismo è stato Ciro Verdoliva, il direttore generale dell’Asl Napoli:

«Se una donna mi dice che non è venuta perché non ha visto l’sms, non si sentiva bene, non era convinta, ma vuole farlo, diamo subito la convocazione. Ma se alla fine dicono che non vogliono farlo, io smetto di convocarli fino a quando non ce lo chiederanno loro»

In Sicilia, invece, si pensa a delle unità mobili da attivare davanti alle scuole per vaccinare il 30% del personale scolastico non vaccinato.

In Puglia, come spiegato dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, è stato dato il via libera al mandato per verificare il motivo della mancata adesione degli over 60.

Secondo l’OMS, invece, una buona strategia per convincere i reticenti a vaccinarsi sarebbe quella di spiegare gli eventuali effetti collaterali del vaccino, molti dei quali rari.

