Vaccini agli under 18 senza prenotazione: come funziona Regione per Regione

Dal 16 agosto i minori under 18 possono accedere al vaccino Covid senza prenotazione. Quindi presentarsi negli Hub vaccinali senza bisogno di prenotare prima. Non per tutte le Regioni, però, è così e le modalità cambiano in base a dove si vive.

Vaccino Covid per under 18, come funziona

In vista della ripresa della scuola a settembre, Figliuolo ha chiesto una corsia preferenziale per i ragazzi che hanno tra 12 e 18 anni e che possono immunizzarsi con Pfizer e Moderna. I ragazzi possono presentarsi negli hub accompagnati dai genitori o in assenza di questi con una delega e il documento di identità del genitore assente. Come anticipato, non tutte le Regioni permettono ai minori di presentarsi nell’hub senza prenotazione. Vediamo come funziona.

In Emilia Romagna i minori possono presentarsi liberamente negli hub regionali senza prenotazione.

In Lombardia è invece obbligatoria la prenotazione anche per i minori, dove serve l’adesione al portale dedicato. Questo per evitare assembramenti.

Anche in Veneto è possibile presentarsi negli hub vaccinali senza bisogno di prenotarsi mentre in Friuli Venezia Giulia, è stata predisposta una corsia preferenziale per i minori ma comunque si consiglia la prenotazione per evitare file.

Dal Piemonte alla Sardegna

In Piemonte, fino al 31 agosto tutte le persone senza distinzioni di età, possono presentarsi negli hub regionali per il vaccino. In Liguria, invece, sono stati organizzati degli open day senza bisogno di prenotare il 20,23, 25 e 27 agosto.

Anche in provincia di Trento e Bolzano i minori possono presentarsi senza prenotazione. In Valle D’Aosta, invece, i giovani tra 12 e 16 anni si possono presentare ogni martedì a partire dalle 15 senza prenotazione.

​In Toscana i minori possono presentarsi negli hub senza prenotazione. Nelle Marche l’accesso è libero senza prenotazione per la fascia tra i 12 e i 18 anni. In Umbria, invece, si prenota direttamente senza il sistema delle preadesioni.

Inancora non tutti gli hub hanno attivato la corsia preferenziale per i ragazzi mentre inl’accesso è libero senza prenotazione per i 12-18enni. Inl’accesso è libero ma bisogna compilare un modulo di preadesione. Insi deve prenotare ma c’è la priorità per i giovani. Inl’accesso è libero, innon ci sono dettagli su corsie preferenziali. Ini minori possono prenotare e scegliere la data e il luogo mentre in, fino al 24 agosto, tutte le categorie possono vaccinarsi senza prenotazione.

